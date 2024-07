La nuova bufera sblocca la Roma: rescissione UFFICIALE

Calciomercato Roma, la bufera sblocca il club giallorosso. Ha inviato una mail facendo sapere di aver rescisso il contratto. Via libera per Ghisolfi

Era forse l’ultimo tassello mancante per l’uscita di Karsdorp. Come sappiamo, su di lui, c’è stato nei giorni scorsi l’interesse del Besiktas, ma una notizia ufficiale, data dal portale aspor.com.tr, che ha intercettato il presidente, potrebbe sbloccare l’uscita in casa Roma verso un’altra direzione.

“Ci ha inviato una e-mail e ci ha informato che aveva risolto il suo contratto unilateralmente intorno alle 23.55. Ho anche dato istruzioni agli avvocati, faremo esercizio nostri diritti legali e intentare una causa contro di lui e il club che lascerà”. Il massimo dirigente del Trabzospor quindi spiega la situazione relativa a Meunier, che quindi ha deciso di lasciare il club e adesso dalle parti di Trigoria si aspettano l’affondo per l’esterno destro olandese che, come sappiamo, non rientra nei piani di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, si sblocca Karsdorp

Una situazione quindi che si potrebbe sbloccare nello spazio di pochissimo tempo. Una situazione che la Roma non vede l’ora di risolvere, perché l’olandese come sappiamo è un esubero e quindi Ghisolfi aspetta anche di incassare qualcosa per poi reinvestire in una zona del campo nella quale, un innesto, serve eccome. Insomma, ore caldissime quelle che si profilano dentro Trigoria.

Anche perché il Besiktas, come detto prima che è l’altra squadra che ha cercato di prendere il giocatore, sembra aver mollato un poco la presa. Quindi la situazione sembra essere ben definita. E Karsdorp, adesso, si avvicina all’addio.