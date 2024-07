Scambio con Bove in Serie A: c’è una sola conferma | ASRL

Scambio con Bove in Serie A. Il mercato della Roma procede con ipotesi di acquisti e possibili valutazioni in sede di uscite.

Il mercato della Roma procede a piccoli ma ponderati passi. Occorre innanzitutto compiere le scelte giuste per poi portarle a conclusione.

La Roma di Daniele De Rossi è stata la prima formazione di Serie A a radunarsi e ad iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Mentre sul campo il sudore e la fatica rafforzano testa e muscoli dei giocatori, il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, prova a rafforzare un organico che ha bisogno di ulteriore qualità e quantità. Si studiano le opportunità presenti sul mercato, cercando di coniugare le esigenze tecniche con i conti societari. Ecco quindi che anche le formule per eventuali acquisti-cessioni diventano fondamentali. Gli acquisti con denaro contante si riducono sempre di più, per lasciare spazio ad operazioni ‘fantasiose’ che prevedono prestiti con tutte le opzioni possibili in aggiunta. C’è sempre, poi, il caro vecchio ‘scambio’, alla pari o con conguaglio annesso. E di un possibile scambio in casa Roma si sta parlando in queste ore. Chi potrebbe riguardare?

Scambio Bove-Kayode. Cosa c’è di vero?

Una notizia venuta fuori nelle ultime ore e rilanciata da Attilio Malena su X, che recita: “Roma, ipotesi scambio Bove-Kayode con la Fiorentina“.

Michael Olabode Kayode, classe 2004, è difensore della Fiorentina e della Nazionale Under-21. Profilo tra i più interessanti tra i giovani difensori italiani. Nelle ultime ore è comparsa sui media la notizia che vi sarebbe una trattativa in corso tra la Roma e la Fiorentina che riguarderebbe un possibile scambio tra il centrocampista giallorosso, Edoardo Bove, classe 2002, ed il difensore viola. Al momento – secondo le informazioni in possesso ad Asromalive.it – non vi sono conferme di sorta riguardo questa ipotesi di scambio. La Fiorentina del neo tecnico Raffaele Palladino segue con interesse Edoardo Bove e vorrebbe volentieri fargli indossare la casacca della Viola. Al momento vi sono dei colloqui in corso tra la società di Rocco Commisso e la Roma per quanto attiene il futuro el 22enne giallorosso senza, però, il coinvolgimento di Michael Olabode Kayode.