Assalto capitale, 30 milioni e addio Juventus

Assalto capitale in attacco, 30 milioni e addio Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Restano numerosi e pregni di interesse gli scenari in grado di attirare nobili e grandi attenzioni in casa Roma, nel corso di un mese di luglio dal quale, in molti, si attendono massicce novità ai fini della costruzione di una rosa da consegnare tempestivamente a Daniele De Rossi. I giallorossi, dal proprio canto, sanno bene di dover apportare numerose modifiche alla squadra, anche in vista dei diversi miglioramenti che hanno fino a questo punto caratterizzato i movimenti di altre nobili realtà della Serie A.

Tra queste, ovviamente, non si può non segnalare la Juventus, alle prese con l’architettura di un nuovo progetto, catalizzato dall’addio a Massimiliano Allegri e dall’individuazione di nuovi profili ed elementi da parte di Cristiano Giuntoli, da mettere nelle mani di Thiago Motta. Il direttore dell’area tecnica della Juventus è impegnato, dunque, nella costruzione di una squadra competitiva per puntare immediatamente allo scudetto, come ben ricordano alcuni dei nomi approdati a Torino nel corso di queste settimane.

Bomber da 30 milioni per la capitale, insidia Premier per la Juventus: le ultime su Adeyemi

Douglas Luiz e Thuram sono sicuramente emblemi di una mini rivoluzione a centrocampo, che potrebbe prossimamente passare anche per la complicata operazione Koopmeiners. Senza dimenticare del non meno altisonante ingaggio di Di Gregorio per la porta, la squadra potrebbe adesso andare incontro a modifiche soprattutto nella zona di attacco.

In piena evoluzione gli scenari in uscita, soprattutto su quei fronti Chiesa e Soulé felicemente intrecciantisi con il mondo Roma e che hanno fino a questo momento portato gli addetti ai lavori torinesi a interessarsi a Jadon Sancho per la fascia. Altro obiettivo concreto per migliorare le produttività offensive era stato, poi, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Ventiduenne e con un contratto fino al 2027 ha un valore di mercato non bassissimo.

Le ultime informazioni sul suo conto, però, lo vedono ben lontano da Torino: diversi club di Premier League, secondo quanto riferito da Hitc, infatti, sarebbero sulle sue tracce, con lo stesso club tedesco alla ricerca di una soluzione. Particolare attenzione sarebbe giunta nei suoi confronti da West Ha, Tottenham e Newcastle, oltre che del Chelsea.