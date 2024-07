Calciomercato, Roma scatenata: doppia firma

Calciomercato Roma, società giallorossa scatenata. Doppia firma in arrivo nelle prossime ore. Obiettivo tris tricolore fare paura in Europa

La Roma è scatenata. Un doppio colpo in arrivo. Ma andiamo con ordine. Perché parliamo della formazione femminile, campione d’Italia da due anni di fila, e che il prossimo anno avrà anche la coccarda della Coppa Italia sul petto. Ora, l’obiettivo minimo è quello di fare tris tricolore, ma è indubbio che si vuole alzare anche il livello in Europa.

E allora ecco che Betty Bavagnoli, responsabile del dipartimento femminile, e Migliorati, direttore sportivo, stanno chiudendo delle operazioni importanti. Il ritiro inizierà il prossimo 23 luglio al Giulio Onesti, mentre il 29 si uniranno al gruppo quelle che ieri sera hanno conquistato il pass con la nazionale di Soncin per l’Europeo in Svizzera dell’anno prossimo. Firmerà, quindi, tra oggi e domani Giulia Dragoni. Arriva in prestito dal Barcellona – dove ha da poco rinnovato fino al 2027 – e si legherà ai colori giallorossi per un anno. Un colpaccio, visto che parliamo di una 17enne che ha già vinto la Champions League con le catalane e che ha dimostrato di essere in costante crescita.

Calciomercato Roma, in arrivo Dragoni e Cissoko

Sì, è davvero un innesto di livello e non sarà l’unico. La Roma ha ufficializzato infatti già tre colpi, ed è pronta a chiudere anche per Cissoko: difensore, ha lasciato il West Ham lo scorso 30 giugno a scadenza di contratto. Parliamo in questo caso di un’operazione in dirittura d’arrivo, e la francese, classe 1997, si dovrebbe aggregare immediatamente al gruppo tra pochi giorni.

Infine rientrerà dal prestito al Napoli Alice Corelli, attaccante, che rimarrà in rosa il prossimo anno. E il mercato ovviamente non è chiuso, visto che con il professionismo fino alla fine di agosto c’è la possibilità di fare delle operazioni. Ed è proprio nell’ultimo weekend di agosto che inizierà la Serie A: con un tranquillo Lazio-Roma.