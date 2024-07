Calciomercato Roma, UFFICIALE Ryan: le prime parole e il messaggio a Svilar

Calciomercato Roma, UFFICIALE Ryan. Da oggi la Roma può vantare non uno, bensì due grandi portieri. Queste le prime parole del nuovo arrivato.

La Roma sta cambiando ed il cambiamento sta portando volti nuovi a Trigoria. L’aspetto della formazione che sarà guidata da Daniele De Rossi sarà necessariamente diverso da quella della passata stagione. Per migliorare occorre alzare l’asticella della qualità.

Una formazione vincente si basa sempre su una difesa forte. Ed una difesa forte non può prescindere da un grande portiere. Ancora meglio se ne ha due di sicuro affidamento. La scorsa stagione la Roma ha scoperto di avere tra i pali un grande numero uno: Mile Svilar, calciatore belga naturalizzato serbo, classe 1999. Una grande squadra, però, deve poter contare non soltanto su un grande portiere, ma anche su un ottimo secondo. Gli impegni, sempre più numerosi e compressi, spesso impongono alternanze in tutti i ruoli, portiere incluso. Florent Ghisolfi, il nuovo direttore sportivo della Roma, ha calato sul tavolo un inatteso asso nascosto ben bene nella sua manica di fine conoscitore del calcio internazionale. Ed è così che la Roma ha trovato il suo secondo portiere: Mathew Ryan, classe, 1992, di nazionalità australiana. Queste le sue prime parole in giallorosso.

“Non vedo l’ora di incontrare Mile”

L’arrivo a Roma, l’approdo alla Roma e le prime parole con la maglietta della Roma. Si è presentato nella maniera migliore il portiere australiano.

Mathew Ryan si è detto felice del suo arrivo alla Roma. Il calore del pubblico l’ha già fatto sentire a casa. Parole sincere di chi è consapevole di essere giunto in un grande piazza, in una grande città, in una grande squadra. Ed il pensiero del portiere australiano vola veloce verso il suo nuovo compagno di squadra, nonché compagno di ruolo: Mile Svilar: “Sono davvero felice di essere arrivato qui e di poter lavorare con lui e di poterci spingere a vicenda per dare il massimo e aiutare la Roma a crescere il più possibile sia come squadra che come club. Non vedo l’ora di incontrare Mile e gli altri compagni“. Il campo arriverà subito ed avrà subito modo di iniziare la sua nuova, grande avventura. Al fianco di Mile Svilar e di tanti altri compagni.