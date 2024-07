En-Nesyri alla Roma, c’è l’accordo: rese note le cifre

En-Nesyri alla Roma. Ormai sembra proprio in dirittura d’arrivo la trattativa più importante del momento. Un altro tassello di spessore per Daniele De Rossi.

E la Roma va, la tabella di marcia prosegue spedita. Campo e mercato procedono su due rette parallele che, però, s’intersecano spesso. Sono tanti punti di contatto, tutti quelli che avvengono, quotidianamente, e più volte al giorno, tra il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ed il responsabile del mercato della società capitolina, il direttore sportivo, Florent Ghisolfi.

Aggiornamenti continui per conoscere come procede e si sviluppa il lavoro. Ciascuno chiede dell’altro, in attesa di buone nuove, dal campo e dal mercato. L’ultimo arrivato in casa Roma è il secondo portiere, Mathew Ryan, un colpo a sorpresa del geniale direttore sportivo francese. L’arrivo a Roma del numero dodici australiano potrebbe anticipare soltanto di qualche giorno un altro grande colpo di mercato. In questo caso non si tratterebbe di un nome a sorpresa poiché di lui si sta parlando da settimane in ottica Roma. In verità sul prospetto seguito dalla Roma vi è da tempo anche il Fenerbahce dell’ex tecnico giallorosso, José Mourinho, ma, a stando alle ultime novità, la Roma ha avuto la meglio ed è pronta ad accoglierlo nella capitale.

Youssef En-Nesyri è della Roma

La ricerca del nuovo centravanti, chiamato a sostituire Romelu Lukaku, è stato l’obiettivo primario della Roma in questi ultimi giorni. La scelta, da tempo, era ricaduta su Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino, classe 1997, del Siviglia.

Da Siviglia, e più da esattamente da Maximo de la Cruz Ramirez Ramirez, arriva la graditissima conferma per i tifosi giallorossi: “L’AS Roma punta a chiudere un accordo con l’attaccante del Sevilla FC Youssef En-Nesyri. Contratto di 4 anni e stipendio di 3-3,5 milioni (netti). Una volta chiuso l’affare inizieranno le trattative con il Sevilla FC per il trasferimento dell’attaccante“. L’obiettivo numero uno del mercato giallorosso sembra davvero ad un passo. Il Siviglia sa di dover perdere il suo attaccante e per questo ne ha già stabilito il prezzo. Per una cifra di circa 20 milioni di euro la trattativa con il Siviglia si può chiudere. La Roma può così pensare al prossimo obiettivo (Matias Soulé?)