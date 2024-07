Kosice-Roma in diretta streaming: dove vederla

Kosice-Roma, dopo l’amichevole di oggi contro il Latina i giallorossi torneranno in campo il 22 luglio. Ecco dove vedere la partita della truppa di De Rossi

Oggi la Roma giocherà la prima amichevole della propria stagione. A Trigoria, tra poco, con fischio d’inizio fissato alle 18 (e con temperature davvero terribili), i ragazzi di Daniele De Rossi faranno la loro sgambata. Domani poi si tornerà a lavorare senza Dybala, che partirà verso l’Argentina per sposarsi.

A differenza di quanto successo negli anni scorsi, quando queste prime uscite erano praticamente blindate, oggi i tifosi giallorossi si potranno godere la prima di Enzo Le Fée grazie a Dazn: sì, la piattaforma di streaming che ha i diritti della Serie A per i prossimi anni trasmetterà in diretta l’amichevole che si giocherà dentro il centro sportivo Fulvio Bernardini. Insomma, un bel regalo per i tifosi giallorossi. E le sorprese non sono finite qui.

Kosice-Roma, partita su Dazn

La truppa di Daniele De Rossi prima dell’inizio ufficiale della stagione fissato a Cagliari il prossimo 17 agosto, giocherà altre amichevoli. La prossima è prevista il 22 luglio, alle 19:30, contro il Kosice.

E anche in questo caso, così come comunicato ufficialmente dal club giallorosso, la partita si potrà vedere direttamente su Dazn. Quindi niente segreti, ma solamente il gusto di vedere la propria squadra del cuore in questa fase di preparazione, di capire come cresce, di capire quali sono i miglioramenti o le rivoluzioni tattiche sulle quali si sta lavorando in questi giorni torridi dentro la città. Come detto prima, per via di un infortunio, oggi non giocherà Tammy Abraham: il giocatore si ferma in maniera precauzionale e sappiamo benissimo come in tutto questo ci sia anche il mercato in mezzo. L’inglese interessa al Milan e quindi si preferisce non rischiare nulla. Ma proprio nulla.