L’ha deciso il mister: clausola pagata e addio Roma

Calciomercato Roma, clausola pagata e addio: l’allenatore fa sul serio. Arriva la decisione che coinvolge anche Ghisolfi e De Rossi.

La Roma continua a distinguersi per un costante impegno nel calciomercato, finalizzato al potenziare l’attacco sotto la guida di Daniele De Rossi. Paulo Dybala, una delle poche certezze della squadra, ha un contratto che scade nel 2025 e una clausola di rescissione che preoccupa sia i tifosi che la dirigenza. A Trigoria si lavora per assicurarsi che l’argentino resti parte integrante del progetto giallorosso, affrontando altresì non poche altre sfide nel reparto offensivo.

La mancata riconferma di Lukaku e la situazione Abraham fungono da ulteriori discriminanti, portando Ghisolfi e colleghi a esplorare varie opzioni per rafforzare la squadra, con un’attenzione particolare agli esterni e alla posizione di centravanti. La questione bomber, infatti, resta apertissima tra i dossier degli addetti ai lavori, unitamente alla ricerca di almeno un elemento che possa acuire le qualità dello scacchiere offensivo anche sulle fasce, come ben ci ricordano i non più flebili accostamenti e concreti interessi per Federico Chiesa e, soprattutto, Matias Soulé.

Calciomercato Roma, clausola Sorloth e affondo Lopetegui: le ultime

I casting per il ruolo di centravanti, con il quasi utopistico riscatto di Romelu Lukaku dal Chelsea, sta permettendo, invece, di registrare in questa fase essenzialmente il nome di En-Nesyri, bomber del Siviglia che ha fin qui anteposto la Roma al Fenerbahce. Valutato circa 25 milioni di euro, il marocchino non è, però, l’unico della lista.

A scaldare lo scenario di mercato, infatti, nelle scorse settimane era stato, infatti, anche Alexander Sorloth, la cui clausola rescissoria di 38 milioni di euro continua a rappresentare un grosso ostacolo per chiunque voglia approcciare al Villarreal. In particolar modo, sulla situazione del centravanti norvegese El Gol Digital evidenzia come il suo piano parrebbe essere quello di restare ancora una stagione in Liga, procrastinando eventuali approdi in una Premier League alla quale aveva già ammiccato e dalla quale erano arrivati interessi dal West Ham.

Per ora, il club inglese ha offerto 30 milioni di euro, prontamente rifiutati da un Villarreal che continua a chiedere i su citati 38 milioni: il tecnico Lopetegui palesa una certa insistenza per assecondare le richieste iberiche, anche se a quest’ultima potrebbe poi frapporsi anche la stessa volontà del calciatore, che andrà eventualmente convinto ad accettare la nuova destinazione. Seguiranno aggiornamenti.