Non solo Soulè: svolta Roma per il bomber

Calciomercato Roma, punto di svolta in attacco e giallorossi pronti al doppio assalto. Nel mirino oltre a Matias Soulè c’è il nuovo bomber da consegnare a De Rossi.

Questo pomeriggio la Roma scenderà in campo per la prima amichevole estiva della nuova stagione. Il primo test sarà contro il Latina, con i tifosi che avranno anche la possibilità di seguire la gara in diretta su Dazn. Tante attenzioni vengono catalizzate dalle manovre di Florent Ghisolfi, che sta cercando di colmare le caselle nel puzzle giallorosso a meno di un mese dal via del campionato. La squadra guidata da Daniele De Rossi sembra orientata a puntare tutto su Matias Soulè, e c’è anche il punto di svolta sul nuovo bomber da consegnare al tecnico romanista.

A meno di un mese dal via della nuova Serie A la Roma continua la caccia ai nuovi rinforzi. Finora Florent Ghisolfi ha chiuso due colpi in entrata per la prima squadra, oltre al giovane Sangarè destinato ad essere aggregato con la Primavera. Gli arrivi di Enzo Le Fèe e Mathew Ryan non bastano a colmare il vuoto lasciato dai tanti calciatori che hanno lasciato Trigoria, specialmente in attacco. Tra la cessione di Belotti e la fine dei prestiti per Azmoun e Lukaku è rimasto il solo Tammy Abraham come centravanti di ruolo, e la Roma cerca anche rinforzi sugli esterni offensivi. La scelta è ricaduta su Matias Soulè, che negli ultimi giorni secondo le indiscrezioni che arrivano, ha superato Federico Chiesa nella lista dei desideri giallorossi.

Calciomercato Roma, svolta totale in attacco: Soulé e El-Nesiry nel mirino

La Roma, forte dell’ accordo trovato con l’attaccante argentino, dovrà presentare l’offerta che soddisfi le richieste economiche della Juventus. Un indizio che avvicina il sudamericano a Trigoria arriva dai social, col padre che ha iniziato a seguire i giallorossi, unica squadra oltre a Juve e Frosinone.

Oltre all’attaccante esterno tutte le strade per il centravanti puntano alla Liga. La pista che porta a Sorloth è in salita, considerata la richiesta del Villarreal per il norvegese. Mentre il nome più caldo resta quello di En-Nesiry, in uscita dal Siviglia. A riportare il piano offensivo della Roma è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Per la punta ventisettenne è pronto un contratto da 2.5 milioni, ma c’è da fare i conti con la concorrenza di Mourinho in Turchia.