Roma ceduta agli arabi: “È già tutto fatto”

La Roma potrebbe passare presto di mano e dai Friedkin ritrovarsi in mani arabe. La bomba è stata sganciata proprio nelle ultime ore

Si parla da tempo di un possibile avvicendamento societario in casa giallorossa e ora emergono delle novità molto interessanti. Un annuncio in particolare ha fatto sobbalzare dalla sedia i tifosi della Roma. Ci sono aggiornamenti a riguardo.

Il tema della cessione societaria in casa Roma è sempre piuttosto caldo. Ci sono diversi indizi che hanno lasciato intendere negli ultimi mesi come l’interesse dei Friedkin per la società capitolina non sia scemato ma sicuramente traslato verso una china differente. Il taglio di teste a Trigoria e viale Tolstoj ne è stato un esempio chiaro, così come l’acquisizione da parte del gruppo americano dell’Everton, un fulmine a ciel sereno che ha lasciato più di qualche dubbio nell’ambiente romano.

Il ridimensionamento dei costi è cosa palese sin dall’allontanamento di Mourinho e anche la campagna acquisti sembra indirizzarsi verso questa direzione, con più giovani affamati e meno ultratrentenni costosi. In ballo c’è anche il corposo aumento di capitale che i Friedkin dovrebbero completare entro e non oltre la fine del 2025 (a termini di legge). Tutto questo ha portato a pensare che un avvicendamento societario non fosse poi così impensabile, anzi addirittura dietro l’angolo.

La Roma vicina al fondo PIF: il clamoroso annuncio sulla cessione societaria

A riportare a galla le notizie su un possibile passio di mano del pacchetto di maggioranza dell’AS Roma è stata Giulia Leonardi, durante l’ultima puntata di “Controcalcio”, in diretta su Twitch.

“Una fonte molto attendibile mi dà in chiusura la Roma al Fondo PIF. La trattativa dovrebbe concludersi a breve ma probabilmente è già tutto fatto”. Questa la bomba che ha sconvolto l’ambiente giallorosso e che va a fare il paio con diverse voci provenienti da ambienti finanziari negli ultimi mesi. Il fondo PIF gestisce in Premier League il Newcastle, riportato in Champions League lo scorso anno e risollevato da una mediocrità ultra decennale. Il forziere della casa reale saudita ha anche tra le proprie fila diversi club del proprio paese, oltre ad un budget illimitato per finanziare eventi sportivi di vario genere.

L’idea di entrare in Italia sarebbe presente ormai da tempo e dopo un tentativo per l’Inter ora sembra essere la Roma l’obiettivo più credibile.