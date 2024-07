Soulé alla Roma: accordo totale dopo l’incontro

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno deciso di accelerare per Matias Soulé. Ecco le ultime sull’argentino della Juventus.

Il nome caldo in questo momento in casa Roma è quello di Matias Soulé. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato è il preferito di Daniele De Rossi, anche perché Chiesa temporeggia, e quindi meglio pensare a chi ha dato già la disponibilità di essere un prossimo giocatore della Roma.

Ieri si è parlato di un accordo trovato con il giocatore e di un incontro tra gli agenti dell’argentino e la Juventus, per capire sotto l’aspetto economico, la fattibilità dell’operazione. Mentre le indiscrezioni di RomaPress parlano di un altro incontro, che c’è stato nella serata id ieri.

Calciomercato Roma, incontro con l’agente di Soulé

Una fonte vicina al giocatore, si legge sul sito citato prima, ha svelato di un summit tra l’agente di Soulé, Martin Guastadisegno e la Roma. “Dopo lunghe discussioni, le due parti hanno raggiunto accordi sui termini personali e sulla commissione degli agenti: Soulé è fermamente convinto di preferire un trasferimento nella capitale rispetto al Leicester City”. Sì, perché gli inglesi, neopromossi in Premier League, hanno già fatto un’offerta alla Juve, e ne faranno sicuramente un’altra nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni.

La Juve comunque al momento non sembra disposta a scendere sotto i 35milioni di euro richiesti per il cartellino, quindi starà alla Roma, adesso, trovare la formula giusta per riuscire a centrare l’obiettivo di mercato. Sarebbe un innesto importante per De Rossi, che vuole freschezza e qualità sulla prima linea. Soulé ha fatto una stagione straordinaria – sotto il profili personale – con il Frosinone. Per la Juve non è incedibile. E da queste parti si sogna il colpo grosso.