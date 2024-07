Ultim’ora Roma, infortunio muscolare e oggi non ci sarà nella prima uscita contro il Latina a Trigoria. Non si vuole rischiare nulla

La prima amichevole della stagione contro il Latina – pomeriggio alle 18, diretta su Dazn – è tanto attesa dai tifosi della Roma perché si dovrebbe vedere all’opera Enzo Le Fée, il centrocampista che Ghisolfi ha preso dal Rennes che sarà alla prima uscita con la nuova maglia.

In campo ci sarà anche Paulo Dybala, prima della partenza verso Buenos Aires per sposare Oriana Sabatino. Partirà domani la Joya e rientrerà il 23 luglio, quindi cinque giorni di permesso concessi dal club. Mentre non ci sarà, Tammy Abraham: l’attaccante inglese, in uscita, si è fermato per un problema fisico.

Infortunio per Abraham, salta il Latina

Problema muscolare, ad essere precisi, che lo terrà fuori dal match. Con il mercato in fermento e con una trattativa che lo potrebbe portare al Milan, questa sembra essere una mossa precauzionale per non rischiare nulla. Nessuno vuole correre rischi, anche perché il centravanti inglese è tornato a giocare dopo quasi un anno di stop per via dell’infortunio al ginocchio. Quindi si lavora con calma, si va con serenità, si rimane con i piedi di piombo anche per non mettere il freno all’operazione in uscita che i giallorossi vogliono piazzare. Questa la diagnosi: ” Abraham ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando terapia specifica e stiamo conducendo indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica”.

Per il resto non ci dovrebbero essere altri problemi per Daniele De Rossi, che dovrebbe far girare tutti gli uomini che ha a disposizione in questo ritiro, anche tutti i giovani quindi aggregati alla prima squadra con un occhio particolare a Joao Costa, tenuto in seria considerazione dal tecnico.