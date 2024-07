Botta e risposta Juve e Roma: lo vuole Motta | ASRL

Non solo Soulé e Chiesa per l’attacco, Juventus e Roma sono destinate ad infiammare il calciomercato estivo anche in altri ruoli

Prima Federico Chiesa, ora Matias Soulé. Per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa alla prossima Champions League, la Roma ha deciso di puntare con forza sui calciatori della Juventus in odore di cessione. Considerando i tentennamenti dell’ala azzurra, prescelto dai bianconeri come l’elemento ideale da cedere ai giallorossi, Florent Ghisolfi ha raggiunto un accordo di massima con il fantasista argentino, stimato moltissimo da Daniele De Rossi, ma anche dai suoi amici Paulo Dybala e Leandro Paredes.

Ad oggi, l’ex Frosinone è fermamente intenzionato a tenere fede alla parola data ai giallorossi, che hanno presentato una prima offerta da 25 milioni di euro dopo che il mancino 21enne ha ancora una volta rispedito al mittente la corte del Leicester. Una situazione che ha leggermente infastidito Cristiano Giuntoli, sia perché preferirebbe non cedere Soulé ad una big italiana, sia perché è convinto che solo dall’Inghilterra potranno arrivare offerte il più possibili vicine ai 35 milioni richieste per il ragazzo. La necessità di reperire i fondi per l’assalto finale a Teun Koopmeiners potrebbe tuttavia ridurre a più miti consigli il dirigente bianconero.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per il pupillo di Motta

Ma le manovre in attacco non sono certamente le uniche destinate ad infiammare il calciomercato estivo di Juventus e Roma. Oltre alle trattative tra di loro, infatti, le due dirigenze condividono anche diversi obiettivi comuni, un diversi settori del campo. Sia De Rossi che Thiago Motta, infatti, hanno richiesto rinforzi sulle fasce difensive e la necessità di colmare questa lacuna in tempi brevi può portare i due club in rotta di collisione per un pupillo del tecnico italo-brasiliano.

Stiamo parlando di Stefan Posch. Reduce da un buon europeo con la maglia dell’Austria, il terzino destro, secondo quanto appreso da Asromalive.it, anche di recente è stato oggetto di nuovi sondaggi da parte di Juventus e Roma. Dopo l’arrivo di Emil Holm, l’esterno 27enne può lasciare il Bologna, dove la sua carriera ha preso una svolta proprio grazie all’attuale tecnico juvventino. Ben coperto sulle fasce dall’ex Atalanta e Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra e da Juan Miranda, Charalampos Lykogiannis e Tommaso Corazza sull’out di sinistra, il club felsineo è pronto ad ascoltare offerte per l’ex Hoffenheim, con una valutazione iniziale attorno ai 10 milioni di euro.