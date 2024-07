Calciomercato Roma, affare in Ligue 1: Ghisolfi mette la freccia

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi a caccia di rinforzi non solo per il pacchetto offensivo di Daniele De Rossi. Nuovo affare in Ligue 1: c’è la freccia nel mirino del dirigente francese.

La Roma archivia con una vittoria per 6-1 il primo test amichevole contro il Latina. Daniele De Rossi ha ricevuto tante indicazioni dai calciatori schierati nella sfida alla squadra pontina, tra cui spicca la prima rete giallorossa di Enzo Le Fèe. Il centrocampista è arrivato dal Rennes in Francia e spunta un nuovo affare in entrata dalla Ligue 1. Il dirigente transalpino mette nel radar romanista una nuova freccia per il tecnico giallorosso.

Il calciomercato in entrata della Roma si sta concentrando sul pacchetto offensivo da consegnare a Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. I due nomi più caldi restano quelli di Matias Soulè dalla Juventus, a cui è stata recapitata un’offerta ufficiale, e di En-Nesiry dal Siviglia. Oltre al reparto d’attacco, che ha già salutato i vari Belotti, Azmoun e Lukaku, il dirigente francese si concentra anche nei reparti arretrati. In difesa c’è stato l’addio a Dean Huijsen, tornati alla Juve dopo i sei mesi di prestito a Trigoria e Diego Llorente. Dopo due stagioni in prestito alla Roma lo spagnolo si è legato al Betis in Liga, lasciando De Rossi con tre difensori centrali di ruolo, tra cui c’è ancora da sciogliere il nodo legato al futuro di Chris Smalling, ieri in campo a fianco di Evan Ndicka.

Calciomercato Roma, una freccia dalla Ligue 1: spunta Mawissa per Ghisolfi

Per sistemare il reparto difensivo spunta una pista in Ligue 1. Florent Ghisolfi è arrivato a Trigoria dopo le esperienze al Lens ed al Nizza nel campionato francese, da cui ha pescato Enzo Le Fèe, primo investimento importante dopo la nomina del dirigente alla Roma.

Christian Mawissa, con la maglia del Tolosa (LaPresse) – asromalive.itPer il pacchetto difensivo, secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Leggo’, spunta la pista Christian Mawissa dal Tolosa. Il centrale classe 2005 è molto veloce e può essere schierato in tutti i ruoli della difesa, anche sulle corsie laterali.