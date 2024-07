Calciomercato Roma, nuovo bomber da 26 gol a costo zero

Ecco le ultime sulla frenetica ricerca di Ghisolfi e De Rossi per un nuovo centravanti. Giungono aggiornamenti di rilievo

Il nuovo diretto tecnico d’oltralpe Florent Ghisolfi dovrà necessariamente accelerare alcune operazioni sul mercato, così da non rischiare di rifilare a Daniele De Rossi una rosa con alcune importanti lacune. Il restyling concepito da DDR e Ghisolfi sta toccando sostanzialmente ogni ruolo dell’undici titolare, ma vi sono alcuni reparti che necessitano innegabilmente di un’attenzione particolare. Stiamo naturalmente parlando di difesa e attacco, dove le numerose partenze hanno gettato i vertici capitolini nella frenetica ricerca di sostituti.

Concentrandoci sulla fase offensiva, a prescindere dall’impellente corsa agli esterni (ogni ora giungono aggiornamenti in merito al chiacchierassimo affare Soulé), risulta di primaria importanza la chiusura di operazioni che possano compensare le partenze di Sardar Azmoun, Romelu Lukaku e, forse, Tammy Abraham (sempre più vicino al Milan o ad alcune società della Premier League). A DDR occorre quantomeno un centravanti di pregio, più un degno sostituto, per affacciarsi alla stagione 24/25 con la fiducia necessaria ad ambire a risultati di rilievo.

David via a paramentro zero tra un anno

Oltre all’ormai inflazionato nome di Youssef En-Nesyri, nel taccuino di Ghisolfi è sempre stato segnato in rosso il profilo di Jonathan David, il quale è attualmente in trattativa con diversi club per abbandonare il suo Lille. La Premier League soffia forte, ma, secondo quanto riportato da Dhamermesh Sheth sul suo account X(Twitter), pare che la prospettiva di un addio a titolo gratuito tra un anno non sia da escludere.

Il contratto del newyorkese classe 2000 con i francesi scade nel giugno del 2025 e alcune società starebbero riflettendo sulla possibilità di chiudere un precontratto a gennaio 2025, per poi accogliere l’ex Gent a giugno. Si tratta di un centravanti dalle caratteristiche sensibilmente diverse da quelle di Lukaku o En Nesyri, i quali, a differenza di David, possono contare su una poderosa stazza. Il canadese, al contrario, può contare sull’agilità (garantita dai 180 centimetri di altezza) e sull’invidiabile componente tecnica, che gli ha permesso anche di ricoprire più volte il ruolo di trequartista.