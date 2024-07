Calciomercato Roma, ultimatum scaduto e reazione immediata

Calciomercato Roma. Il mercato della società giallorossa prosegue tra diverse ipotesi soprattutto riguardanti il fronte offensivo. In arrivo imminenti novità.

Non occorreva l’amichevole con il Latina per averne conferma. La Roma di Daniele De Rossi è scesa in campo con un solo attaccante, Paulo Dybala. Poi solo giovani promesse. Il reparto offensivo continua a rimanere l’assoluta emergenza in casa giallorossa.

E da Radiomercato non arrivano buone notizie per la Roma. Angelo Mangiante ha pubblicato un post che lascia intendere serie difficoltà nella chiusura di una trattativa che si riteneva già in dirittura d’arrivo: “Roma. Si allontana En-Nesyri (Vicino al Fenerbahce). Si tratta con il Lille per David. Già fatte dalla Roma due offerte ritenute basse. David vorrebbe la Premier, ma si tratta e tra le ipotesi che sta valutando anche l’idea di andare in scadenza 2025“. Classe 2000, attaccante della nazionale canadese, Jonathan David, è prospetto ambito da mezza Europa. Ed è l’Europa che conta. Il Lille intende cederlo in questa sessione di mercato per non correre poi il rischio di perderlo a zero nel 2025. La valutazione che il club francese ha fatto del suo centravanti è, però elevata: 40 milioni di euro.

Tutto su Jonathan David

In passato il nome del classe 2000 è stato associato al Milan, nonché alla Juventus, essendo Cristiano Giuntoli un estimatore dell’attaccante canadese.

Per la Roma si prospetta un’altra trattativa complessa. Jonathan David rappresenta, però, un profilo decisamente più alto rispetto ad En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. Più giovane, più forte, ma anche decisamente più caro. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è pronto alla grande sfida. Sullo sfondo rimane sempre la vicenda legata anche a Matias Soulé, il giovane talento argentino della Juventus. Altra trattativa importante. Altro profilo di assoluto spessore per una Roma sempre più giovane e forte. Al momento Paulo Dybala è solo al centro dell’attacco giallorosso. Con al fianco il suo giovanissimo connazionale Matias Soulé e con un punto di riferimento offensivo come Jonathan David il campione argentino potrebbe spiccare il volo. E con lui tutta la Roma. Ed allora cosa impedisce di sognare?