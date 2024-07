Dimissioni choc in Serie A: salta tutto il campionato

Dimissioni choc in Serie A: salta l’uomo migliore dentro gli arbitri. Ha già deciso il suo futuro. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi

Terremoto nel mondo degli arbitri. Perché quello che era considerato il migliore al Var, così come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni.

Massimiliano Irrati infatti non sarebbe più un membro dell’associazione arbitrale. E, di conseguenza, non sarà più nella sala dei monitori di Lissone a partire dalla prossima stagione. Irrati aveva lasciato l’arbitraggio poco più di un anno fa, dedicandosi esclusivamente a quello che l’addetto al monitor.

Ufficiale, Irrati si è dimesso

In quel ruolo è stato alla finale del Mondiale del 2018 e inoltre anche nelle più importanti manifestazioni Uefa nel corso degli ultimi anni. Ma cosa farà adesso Irrati? Sempre secondo Di Marzio potrebbe diventare istruttore Fifa, riguardo sempre quello che è stato il suo lavoro nel corso degli ultimi anni. “L’ex arbitro pistoiese ricoprirà certamente questo ruolo in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi, e potrebbe proseguire con lo stesso incarico anche in futuro. Certamente a Parigi ci sarà Paolo Valeri come VMO, in rappresentanza dell’Italia”.

L’Aia quindi perde un altro pezzo importante, uno di quelli che oggettivamente faceva la differenza perché riusciva a trovare tutte quelle “magagne” che l’occhio umano non riusciva a vedere. E adesso l’associazione arbitrale dovrà cercare di capire come sostituirlo.