Maxi ingaggio rifiutato: vuole solo la Roma

Emergono novità in merito alla ricerca di un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku

La ricerca di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi per un nuovo centravanti prosegue senza soluzione di continuità e, nel corso delle ultime ore sono giunti svariati aggiornamenti in merito a quello che, con grande probabilità, è attualmente il nome più quotato in casa Roma. Sostituire Big Rom – considerando anche la partenza di Sardar Azmoun e la precaria permanenza di Tammy Abraham – appare come una necessità primaria per i vertici capitolini, che mal volentieri fornirebbero a DDR una rosa sfornita in termini di apporto offensivo.

Se sul fronte esterni offensivi prosegue la delicata operazione Matias Soulé – il quale potrebbe impreziosire all’inverosimile la componente tecnica e creativa della rosa giallorossa -, in termini di punte centrali sembrerebbero esserci sviluppi di rilievo su un nome in particolare, che appare sempre più vicino al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Mourinho nuovamente rifiutato: El-Nesyri vuole la Roma

Insieme al sopracitato fuoriclasse bianconero, Youssef En-Nesyri è senza dubbio alcuno il nome più chiacchierato degli ultimi giorni tra i vicoli della città eterna, dove si continua a sperare che Ghisolfi e DDR riescano a portare nella capitale un centravanti all’altezza di quanto compiuto da Big Rom nel corso della stagione appena conclusasi. Il centravanti del Siviglia ha collezionato 16 marcature in 33 presenze nel corso della Liga 23/24, attirando l’attenzione di numerose società, tra cui spicca il Fenerbahce di Mourinho.

Difatti, se fino a qualche giorno fa l’accordo tra il classe ’97 e la nuova società di Mou sembrava essere ad un passo, ora l’inserimento della Roma nella trattativa sembrerebbe aver fatto definitivamente evaporare le speranze del club turco. I dirigenti di Mou hanno infatti recapitato sulle scrivanie degli spagnoli un’offerta da 12 milioni di euro, con annesso un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Tuttavia il calciatore pare interessato esclusivamente ad un trasferimento a Trigoria e, difatti, secondo quanto riportato da relevo, il Siviglia avrebbe rispedito al mittente l’offerta turca.