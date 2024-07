Offerta rifiutata e via libera Roma: cifre già comunicate

Dopo l’amichevole di ieri vinta contro il Latina per 6-1, per la Roma di Daniele De Rossi ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ha disputato la prima amichevole di questo suo precampionato. I giallorossi, infatti, hanno giocato ieri a Trigoria contro il Latina ( squadra del campionato di Serie C) ed hanno vinto con un netto 6-1.

I marcatori per il team capitolino di questa gara sono stati i vari Dybala, Solbakken, Pisilli, Le Fée e Graziani. Se i primi due hanno segnato con un calcio di rigore, mentre il classe 2005 ha chiuso il match con una doppietta. La Roma giocherà ora lunedì prossimo contro la squadra slovacca FC Kosice, ma sotto la luce dei riflettori in questi giorni ci sono le varie trattative di calciomercato in cui è impegnato Florent Ghisolfi.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso, dopo aver riscattato Angelino dal Lipsia e preso Enzo Le Fée dal Rennes, è infatti al lavoro per regalare a Daniele De Rossi altri calciatori. Tra i nomi più caldi bisogna sicuramente inserire quelli di Matias Soulé e Youssef En-Nesyri. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle grosse novità.

En-Nesyri, il Siviglia ha rifiutato 21 milioni di euro offerti dal Fenerbahce: la Roma può prenderlo con 25 milioni

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘ElDesmarque’, infatti, il Siviglia avrebbe rifiutato i 21 milioni di euro offerti dal Fenerbahce dell’ex José Mourinho per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore marocchino.

La Roma, quindi, dovrà sborsare almeno 25 milioni di euro per convincere il Siviglia a cedere Youssef En-Nesyr. Quest’ultimo, dal canto suo, spinge per andare nel club giallorosso, visto che ha come obiettivo quello di andare in una squadra che gli consenta di fare un scatto economico importante. Anche lo stesso club andaluso non può tirar troppo la corsa, visto che il calciatore l’anno prossimo potrebbe andare via a costo zero.