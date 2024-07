Roma, UFFICIALE: svelata la nuova prima maglia – FOTO

Giunge l’ufficialità in merito al nuovo kit home dell’AS Roma per la stagione 2024/2025. Sui social emergono le prime polemiche

Nel corso dell’estate il calciomercato rischia inevitabilmente di monopolizzare l’attenzione dei tifosi del bel paese, i quali, tuttavia, oltre a scoprire chi sarà il prossimo acquisto della propria squadra, da sempre provano un brivido particolare nel prendere visione dei nuovi kit che accompagneranno la propria squadra del cuore per la stagione successiva.

Se la terza maglia solitamente permette qualche sperimentazione in termini di design, la prima è indubbiamente la più delicata, anche semplicemente sul piano delle vendite. Vendere un considerevole numero di maglie non è un dettaglio da sottovalutare, come l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus ha ampiamente dimostrato.

Stamattina sul sito ufficiale della Roma è finalmente comparso un post, con cui la società ha presentato il nuovo Kit home 24/25 Adidas, il cui design è stato particolarmente chiacchierato e discusso nel corso delle ultime settimane.

Il nuovo design dell’home kit

Dopo anni di scelte sicure, è cambiato radicalmente il design del kit home, che a questo giro risulta essere un omaggio al quartiere Testaccio, dove era ubicato in passato il campo della società giallorossa.

The essence of Roma 💛❤️ Introducing the new 24/25 AS Roma home kit 🐺, available now 🔗https://t.co/KZl3UXrh7N@adidasfootball | #ASRoma pic.twitter.com/fKLgVeSfGG — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2024



Il risultato, grazie all’abbinamento del rosso e dell’oro, è un kit particolarmente elegante, la cui sportività è garantita dalle sottili linee che seguono verticalmente il profilo della maglia. Sui social, tuttavia, non tutti sembrano andar d’accordo con la scelta delle strisce, che poco o nulla avrebbe a che fare con la tradizione giallorossa.