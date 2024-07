Soulé incastra la Juventus: la Roma vede il traguardo

Matias Soulé si conferma uno dei protagonisti più discussi di questo calciomercato estivo. La Roma ha intensificato il proprio interesse per l’argentino, che si è distinto durante la stagione al Frosinone e che, non rientrando nei piani di Thiago Motta alla Juventus, ha ricevuto non poche avances in queste ultime settimane, anche dalla Premier League.

Sebbene inizialmente l’attenzione fosse rivolta a Federico Chiesa in casa giallorossa, Soulé si è rivelato una solida alternativa per potenziare la squadra di De Rossi, anche alla luce di una posizione attendista da parte del numero 7 della Juventus che ha ben cozzato con la ricerca capitolina di elementi affamati e disposti a dare di tutto per la casacca giallorossa. L’argentino, che ha mostrato un grande sviluppo a Frosinone, ha attirato, come detto, anche l’interesse della Premier League, specialmente del Leicester.

Offerta per Soulé e posizione ferma del calciatore: la prima risposta della Juventus

Quest’ultimo scenario, seppur non snobbabile, ha fin qui rappresentato un contorno di relativa importanza in casa Roma, dove gli addetti ai lavori possono vantare le preferenze del diretto interessato nonché una possibilità economica di avanzare offerte non così dissimili da quelle provenienti d’oltremanica.

Negli ultimi giorni, in particolar modo, si è arrivati ad un accordo economico tra la Roma e il giocatore, che sembra entusiasta del progetto giallorosso, preferendolo alle opportunità in Premier League. La serata di ieri, su questo fronte, era stata non poco importante, con l’arrivo in casa Juventus di una prima offerta ufficiale. Come riferito da Matteo Moretto, quest’ultima sarebbe stata inizialmente rifiutata dai bianconeri, ma la trattativa tra le parti prosegue, anche alla luce del ben espresso anelito del calciatore, che spinge per il trasferimento dai colleghi e amici Paredes e Dybala.

A ciò va aggiunto anche quanto riferito da Gianluca Di Marzio, che ha parlato di un’offerta romanista superiore di un milione a quella del Leicester. I costi complessivi, insomma, dovrebbero attestarsi sui 26 milioni di euro, con il calciatore che avrebbe comunicato al club bianconero di avere un doppio piano per il proprio futuro: andare alla Roma o, se ciò non dovesse accadere, restare alla Juventus.