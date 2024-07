Calciomercato Roma, Ghisolfi brucia il Milan: gioiello da 10 milioni

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi lavora su più tavoli e tenta lo scippo al Milan e non solo. Nel mirino il gioiello da 10 milioni di euro, oltre ai rossoneri c’è la concorrenza di Xabi Alonso.

Florent Ghisolfi lavora su più fronti in casa Roma per riempire le caselle mancanti nel puzzle giallorosso in vista della prossima stagione. Tentativo di si scippo ai danni del Milan e non solo, riflettori puntati su un gioiellino del calcio europeo. La richiesta del club per la fumata bianca è di dieci milioni di euro, il giovane calciatore si è messo in vetrina nel finale della scorsa stagione, dove i suoi gol sono risultati decisivi e si riflettono anche nella nuova valutazione economica.

A meno di un mese dal via della nuova stagione, con la Roma che debutterà in casa del Cagliari di Nicola, si accendono gli scenari in entrata del calciomercato estivo. Florent Ghisolfi sta sondando diverse piste per consegnare gli attesi rinforzi a Daniele De Rossi, con un focus sul nuovo pacchetto offensivo da consegnare all’ex Capitano romanista. I giallorossi hanno salutato diversi calciatori in attacco, da Andrea Belotti ceduto al Como a Sardar Azmoun e Romelu Lukaku, rientrati rispettivamente al Bayer Leverkusen e Chelsea dopo la stagione in prestito a Trigoria. Il tecnico della Roma è ansioso di abbracciare nuovi rinforzi in attacco, sia sulle corsie esterne che nel ruolo di centravanti. Ghisolfi tenta lo scippo offensivo al Milan di Ibrahimovic e Fonseca.

Calciomercato Roma, Ghisolfi anticipa il Milan: colpo da 10 milioni in Belgio

Oltre alle piste offensive in Serie A i giallorossi volgono il proprio sguardo in Belgio, dove in vetrina col Gent c’è il giovane Matias Fernandez-Pardo, protagonista di un exploit nella parte finale di stagione nel campionato belga.

Il classe 2005, ala sinistra della squadra belga, è finito sul taccuino del Milan e del Bayer Leverkusen, ma ora spunta anche la concorrenza della Roma per i due club. Come scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, Ghisolfi ha messo il gioiello d’attacco nel mirino, la richiesta del Gent è di 10 milioni di euro.