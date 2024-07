Calciomercato Roma, offerta da 30 milioni: tempo quasi scaduto

Nel mercato della Roma della famiglia Friedkin ci sono da registrare delle importanti novità che arrivano dal calciomercato.

Dopo l’amichevole di due giorni fa di Trigoria contro il Latina, la Roma di Daniele De Rossi sta continuando il proprio lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Tuttavia, ovviamente, è il calciomercato a farla da padrone in queste settimane così ‘calde’, e non solo dal punto di vista delle temperature.

In questi ultimi giorni, infatti, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di rafforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi. Dopo aver preso Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro, il nuovo direttore sportivo giallorosso vuole regalare altri calciatori di spessore all’allenatore della Roma.

Intorno al club capitolino, infatti, stanno circolando tanti profili, soprattutto offensivi. Dopo aver rinforzato il centrocampo con Le Fée, infatti Florent Ghisolfi vuole chiudere dei colpi per l’attacco di Daniele De Rossi. Il nome più accostato alla Roma è sicuramente quello di Matias Soulé. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Roma, il Leicester ha offerto più di 30 milioni di euro alla Juve per Matias Soulé: le ultime notizie

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti delle trattative di calciomercato, il Leicester City ha infatti presentato l’offerta più importante alla Juventus per Matias Soulé, ovvero oltre i 30 milioni di euro.

La Roma, però, ha dalla sua la preferenza dell’argentino, visto che l’ex calciatore del Frosinone vorrebbe continuare a giocare nel campionato di Serie A. Matias Soulé, inoltre, gradirebbe lavorare con Daniele De Rossi, il quale ha più volte mostrato il suo gradimento per l’ex calciatore del Frosinone. Le prossime ore, di fatto, saranno molto intense per conoscere il futuro del trequartista.