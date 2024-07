Chiesa all’Inter, Juve già avvisata: hanno trovato la formula

Chiesa all’Inter, la Juventus è già stata avvisata e potrebbe finire in un modo clamoroso. I nerazzurri hanno trovato la formula dell’operazione

Federico Chiesa è al centro di molte voci di mercato. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno del 2025 e per il momento, almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni venute fuori in questi giorni, non ha accettato l’offerta di rinnovo dei bianconeri.

Su di lui, ed è cosa certa, si è mossa la Roma, ma per ora il giocatore temporeggia e una decisione la dovrà prendere comunque entro la fine del mese. Questa sarebbe la deadline piazzata da Giuntoli per capire se potrà contare sulle sue prestazioni l’anno prossimo oppure cercare di piazzarlo al miglior offerente. E la cosa non sembra del tutto semplice. In tutto questo, intervistato in esclusiva da tuttojuve.com, ha parlato Maurizio Romei, presidente della Settignanese e primo scopritore di Federico Chiesa.

Chiesa all’Inter, ecco la formula

A domanda se lo ha sentito in questi giorni ha risposto in questo modo: “Sì assolutamente, tra l’altro colgo pubblicamente l’occasione di fare gli auguri a lui e alla sua futura moglie per l’imminente matrimonio. Gli ho chiesto se resta alla Juve, questo sì”. Ovviamente interessante la risposta a questa domanda, data direttamente dal diretto interessato.

“Mi ha risposto di valutare altre scelte, più che altro perché Federico vuole giocare la Champions League. Così gli ho detto di andare all’estero, aggiungendo poi che ha bisogno di un allenatore dopo Allegri che possa dargli nuovamente fiducia. Ma prima di prendere una decisione, gli ho consigliato di parlare con Thiago Motta perché l’ho conosciuto ed è una persona molto seria”. Poi sul finale dell’intervista la bomba: “In realtà sono a conoscenza dell’interesse dell’Inter, la voce di un loro apprezzamento è reale. Chiesa è sul mercato. E sicuramente, anche con altri club, qualcosa può succedere da qui a fine agosto”. E in tutto questo, secondo le informazioni riportate da Mirko Nicolino, i nerazzurri avrebbero già trovato la formula dell’affare: aspettare il prossimo gennaio per poi prenderlo a parametro zero alla fine del prossimo anno. Chissà come andranno realmente le cose.