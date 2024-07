Dalle parole ai fatti, colpo di scena Roma: accordo per il bomber

Giungono sviluppi di rilievo in merito a colui che dovrà raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku come nuovo centravanti della Roma

L’eccitazione dei sostenitori capitolini per la frenetica sessione di calciomercato che l’As Roma sembrerebbe pronta ad affrontare nel corso dell’estate è palpabile tra i vicoli della città eterna, dove si continua a discutere su chi sarà a raccogliere il testimone di Romelu Lukaku.

Difatti, mentre l’affare Soulé continua a far sognare coloro che sperano di ritrovarsi a Trigoria il degno erede di Paulo Dybala (in entrambi i casi si tratta di mancini dotati di una qualità palla al piede fuori dal comune), Ghisolfi e Ricchio si trovano costretti a ragionare anche sul centravanti da affiancare ai rinnovati esterni offensivi richiesti da DDR.

La prevedibile partenza di Big Rom, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e i perpetui rumors che vedrebbero Tammy Abraham vicino alla Premier League (o al Milan), costringono inevitabilmente i vertici giallorossi a riporre particolare attenzione ad un ruolo potenzialmente scoperto. In tal senso sono giunte notizie poco rassicuranti nel corso delle ultime ore.

Il Fenerbahce di Mou spinge forte per En Nesyri: accordo ad un passo

Uno degli obiettivi offensivi più discussi degli scorsi giorni risponde al nome di Youssef En-Nesyri, il quale è attualmente conteso tra i giallorossi di Ghisolfi e il Fenerbahce di José Mourinho.

Se fino a poche ore fa pareva che il gigante marocchino del Siviglia fosse perentorio nel rifiuto al club attualmente capitanato dallo Special One, pare che di recente, secondo quanto riportato da Relevo, l’ex allenatore della Roma abbia imposto ai vertici turchi di avvicinarsi alla richieste del Siviglia (25 milioni bonus inclusi), indicando il bomber africano come l’unico reale obiettivo per il ruolo di nuovo centravanti dei gialloblu.

Si tratta di un centravanti in grado di collezionare 16 reti in 33 presenze nel corso della Liga 23/24, dotato di una stazza (192 centimetri) su cui lo Special One ha intenzione di contare per assicurarsi quel prezioso lavoro che Lukaku ha svolto fino a poche settimane fa proprio nella Roma di Mou. Oltre alla cifre che entreranno nelle casse del Siviglia, si è parlato anche dello stipendio netto offerto dai turchi, che si attesterebbe intorno ai 4 milioni di euro netti più i bonus.