Il match della Roma salta così: decisione definitiva in arrivo

Roma, la presa di posizione è attesa a stretto giro di posta: la sfida è finita sotto la lente di ingrandimento. Il motivo

Dopo la prima sgambata contro il Latina, prosegue il lavoro della Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno svolto questa mattina un’altra seduta di allenamento sotto il sole di Trigoria e si preparano ai prossimi impegni, sul mercato ma anche sul campo.

Sotto questo di punto di vista emergono dettagli degni di nota. Come evidenziato da ‘Il Corriere Adriatico’, infatti, l’amichevole Roma-Tolosa, in programma il 27 luglio alle ore 20 ad Ancona, resta ancora in stand by. La causa sarebbe da ascrivere a motivazioni legate alla gestione dell’ordine pubblico. Ad essere attenzionata dalle Questure locali, calamitando non poca preoccupazione, sarebbe la vicinanza tra la curva dell’Ancona a quella del Napoli, con le annesse conseguenze che ne deriverebbero visti i rapporti tra gli ultras azzurri e quelli della Roma. Il fatto che la compagine di Conte si stia allenando a Castel di Sangro potrebbe infatti originare incroci problematici tra le due tifoserie.

Scenario sotto stretta osservazione dunque. Questa mattina, infatti, si sarebbe dovuta tenere la conferenza stampa di presentazione della gara. Incontro con la stampa che, però, non si è materializzato in concomitanza dei contatti avuti tra il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Giovanni Zinni. Stando così le cose le chances che la gara venga disputa sembrerebbero essere sempre più basse. Ad ogni modo non dovrebbe trascorrere molto tempo prima della decisione ufficiale, attesa a stretto giro di posta. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, preoccupa anche l’amichevole in programma tra Roma ed Olympiacos, viste le inimicizie tra le due tifoserie al ruolo che potrebbero ricoprire i tifosi del Panathinaikos, gemellati con la Roma e rivali dei biancorossi.