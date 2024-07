Le visite mediche sbloccano la Roma: 25 milioni di euro

Arriva una buona notizia per la Roma grazie all’esito positivo delle visite mediche: ora si può sbloccare il mercato per Ghisolfi

I giallorossi stanno cercando di monetizzare il più possibile per poi arrivare agli obiettivi prefissati per rinforzare la rosa, come voluto da De Rossi. Negli ultimi giorni c’era un pizzico di tensione a Trigoria sulle condizioni di un calciatore.

Per fortuna nulla di grave. Sospiro di sollievo in casa Roma per quanto concerne le condizioni di Tammy Abraham, che si era fermato alla vigilia della prima amichevole stagionale contro il Latina per un fastidio al muscolo obliquo dell’addome. Da lì anche un problema alla schiena e la necessità di sottoporsi ai controlli di rito, saltando il match di preparazione che si è svolto mercoledì pomeriggio nel caldo torrido di Trigoria.

La buona notizia è che gli esami a cui l’attaccante inglese si è sottoposto hanno dato esito negativo: nessune lesione e quindi nessuno stop prolungato. Nei prossimi giorni il classe ’97 ex Chelsea potrà riprendere ad allenarsi con i compagni, cercando di raggiungere la condizione migliore. Una buona ventata di ottimismo anche per Florent Ghisolfi che vorrebbe piazzare Abraham sul mercato al miglior offerente, per una cifra attorno ai 25 milioni di euro.

Buone notizie per Abraham, nessuna lesione muscolare: il Milan torna ad essere un’opzione possibile

Su Tammy Abraham si era palesato l’interesse del Milan di Fonseca, alla ricerca di un’alternativa ad Alvaro Morata, nei acquisto dei rossoneri. Con la Roma c’erano stati degli abboccamenti ma la trattativa non è mai decollata del tutto, per una mancanza di accordo sulle cifre. Furlani avrebbe voluto inserire delle contropartite (vedi Okafor) mentre Ghisolfi vuole solo cash, per poi andare a reinvestire sugli obiettivi prefissati.

A Milanello si erano messi in stand-by una volta saputo del problema muscolare accusato dall’inglese, per capire se si fosse trattato di qualcosa di lungo e particolarmente grave. Come riportato dal Corriere dello Sport, la cessione dell’ex pupillo di Mourinho potrebbe essere propedeutica ad un arrivo importante in prima linea, per accontentare anche Daniele De Rossi che si ritrova a lavorare senza avere più Lukaku, Azmoun e Belotti. Vedremo se nei prossimi giorni le buone condizioni fisiche dell’inglese convinceranno il Milan a fare l’ultimo sforzo necessario per accaparrarselo.