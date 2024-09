Roma-Juventus, si chiude il sipario: ha scelto la Premier League

Tra una valutazione e l’altra continuano a sfumare una serie di possibili innesti per la nuova Roma di Ghisolfi e De Rossi

La sessione estiva del calciomercato giallorosso sarà un banco di prova particolarmente caldo per il direttore tecnico entrante, il quale da una parte potrà beneficiare del momento di transizione per inanellare da subito una serie di acquisti utili, ma dall’altra si troverà costretto a colmare le profonde lacune che caratterizzano sostanzialmente ogni reparto dello scacchiere giallorosso. Tra i vari ruoli a cui trovare dei degni interpreti, spiccano naturalmente quelli relativi a difesa e l’attacco, dove i giallorossi hanno visto partire una considerevole quantità di pedine.

Sul tramontare della stagione le richieste di De Rossi sono apparse piuttosto chiare e riguardavano in particolare gli esterni, sia in termini offensivi che difensivi. Come gran parte dei propri riferimenti tattici (Spalletti e Luis Enrique su tutti), anche il Comandante di Ostia riserva una particolare cura alla ricerca della verticalità attraverso la spinta e la sovrapposizione degli esterni e, di conseguenza, la bontà degli elementi coinvolti risulta a dir poco cruciale.

Se sulla fascia sinistra la partenza di Spinazzola è stata in parte colmata dal riscatto di Angelino – il quale ha dimostrato nel corso dei mesi di poter offrire un apporto tecnico-tattico degno delle velleità di De Rossi -, dall’altra parte del campo l’emergenza è ancora chiara e lampante. Ecco le ultime su uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse settimane in casa Roma.

Sergi Roberto ha scelto la Premier League

Le voci sul mancato rinnovo di Sergi Roberto con il Barcellona sono divenute sempre più insistenti con il passare dei mesi e, difatti, l’esterno (o all’occorrenza difensore centrale) spagnolo non ha chiuso un accordo in tempo con i vertici blaugrana. La possibilità di usufruire di un parametro zero per un elemento di tale pregio ha stuzzicato diversi club sparsi per il vecchio continente, ma di recente pare che il classe ’92 abbia preso una decisone definitiva sul proprio avvenire.

Nelle scorse settimane il profilo del talentoso prodotto della cantera blaugrana è stato proposto anche ad alcune società della massima lega italiana – Juventus, Roma e Inter su tutte – ma nessuna di queste, seppur stuzzicata dal potenziale affare, avrebbe realmente affondato il colpo per acquisirne il cartellino. Al contrario in Premier League pare che vi siano diversi club intenzionati a chiudere un accordo e lo stesso calciatore avrebbe con particolare convinzione la volontà di confrontarsi con la lega di calcio più ambita del mondo.