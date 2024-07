Soulé alla Roma: le cifre dell’offerta e la chiamata con De Rossi e Dybala

Soulé alla Roma. Ci siamo. Anche se quando si parla di mercato occorrerebbe sempre utilizzare il condizionale. La Roma, però, ci crede.

Le temperature da bollino rosso che affliggono da qualche giorno la capitale non sono la ragione principale delle ore caldissime che si stanno vivendo in zona Trigoria. Il mercato della Roma sta iniziando a volare alto.

Si avvicina il momento di colpi che potrebbero cambiare in toto il giudizio sul mercato della società giallorossa e, di conseguenza, le prospettive in vista della prossima stagione. Il fronte d’attacco è centrale in questa fase. Youssef El-Nesyri fa lo yo-yo. a volte più vicino, a volte più lontano. Il centravanti marocchino del Siviglia, però, non è il solo monitorato dalla Roma. C’è un sogno ancora più grande, e costoso, che porta in Francia, al Lille: Jonathan David. Alla Roma, però, non vogliono sogni, ma realtà concrete da portare a Daniele De Rossi. Profili giovani, di sicura prospettiva, ma già pronti a ‘vivere’ un palcoscenico ‘imponente da togliere il fiato’ quale l’Olimpico di Roma. La Roma tale prospetto lo ha già individuato. Porta a Torino, sponda Juventus e risponde al nome di Matias Soulé.

Soulé è della Roma. Queste le cifre

La Roma lo sente sempre più vicino. Ed arrivano le conferme. Quelle che fanno vibrare i cuori dei tifosi della ‘Magica’. Esattamente come il post di Eleonora Trotta.

“Soulé-Roma. Ore calde. Il giocatore argentino ha avuto nuovi contatti con De Rossi, Dybala e Paredes. L’offerta giallorossa è di circa 26-27 milioni comprensivi di bonus e il calciatore vuole soltanto l Roma!“. Si assottiglia sempre di più la distanza tra la richiesta della Juventus, attorno ai 30 milioni di euro e l’offerta giallorossa. Il talento di Mar del Plata è già d’accordo da tempo con la società giallorossa. Occorrerà, al massimo, un ulteriore sforzo da entrambe le parti per trovare la quadratura economica di una trattativa che attende soltanto il lieto fine. Roma, la Roma e gli argentini ‘già di casa nella capitale attendono’ Matias Soulé.

E la temperatura nella capitale continua a salire…