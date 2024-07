Via libera Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2026

In attesa della prossima amichevole contro gli slovacchi del FC Kosice, per la Roma dei Friedkin è arrivato un importante via libera.

La Roma di Daniele De Rossi, dopo aver battuto il Latina per 6-1, sta preparando l’amichevole di lunedì prossimo contro gli slovacchi del FC Kosice. Ma l’attenzione dei media e dei tifosi giallorossi è ovviamente tutta rivolta verso le trattative di calciomercato in cui è impegnato il nuovo direttore sportivo dei Friedkin: Florent Ghisolfi.

Dopo l’acquisto per 23 milioni di euro più bonus di Enzo Le Fée dal Rennes, i Friedkin (che non compreranno più l’Everton) hanno tutta l’intenzione di regalare nuovi calciatori a Daniele De Rossi per cercare di tornare a disputare di nuovo la Champions League. Il nome più in orbita Roma in queste ultime ore è sicuramente quello di Matias Soulé.

Sull’argentino della Juve c’è anche il Leicester, ma la squadra giallorossa è sicuramente quella in pole position. Matias Soulé, infatti, ha ribadito in giornata la sua volontà di giocare con la maglia della Roma. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’ex calciatore del Frosinone, ci sono delle novità che riguardano un altro obiettivo di mercato di Florent Ghisolfi.

Roma su Tiago Santos, il Lille si tutela con l’ingaggio di Thomas Meunier: ecco tutti i dettagli

Il Lille, infatti, ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro Thomas Meunier, che ha firmato fino al 2026. L’ex PSG e Borussia Dortmund è arrivato nel club francese da parametro zero. Questa notizia riguarda anche la Roma, visto che sta seguendo con molta attenzione Tiago Santos. Quest’ultimo costerebbe al team capitolino circa 15 milioni di euro.

La squadra francese, proprio per tutelarsi da un possibile addio del terzino destro portoghese, si è quindi cautelata con l’ingaggio di Thomas Meunier. Da registrare che, oltre a quello della Roma, bisogna registrare gli interessi di altri club europei su Tiago Santos. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sull’operazione che potrebbe portare nella Capitale il classe 2002 del Lille.