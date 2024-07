Addio Roma: vola in Turchia per sei milioni

Addio Roma. Il mercato della società giallorossa è in piena fibrillazione. Diversi gli obiettivi primari da centrare. Non tutti, però, possibili.

Il mercato vive di infinite situazioni che ballano in simultanea. E come in una gara di ballo vi sono le coppie che a mano a mano si sfilano, così delle numerose trattative avviate, che il più delle volte sono semplici informative, alcune si sfilano fino a perdersi. Il mercato della Roma vive un momento di intensa attività.

Sono ancora diverse le caselle che devono essere riempite all’interno della rosa da assicurare a Daniele De Rossi. Alcuni di questi vuoti rappresentano ruoli fondamentali all’interno della formazione giallorossa. A partire dal futuro centravanti che dovrà raccogliere la pesante eredità di Romelu Lukaku. il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, cerca di stringere i tempi per consegnare al tecnico giallorosso i prospetti desiderati. Al momento gli sforzi della società giallorossa sembrano tutti concentrati sulla trattativa in corso con la Juventus per Matias Soulé. Il 21enne talento argentino rappresenterebbe un grande colpo per la Roma, assai più della classica ciliegina sulla torta. La distanza tra la domanda della Juventus e l’offerta della Roma si sta sempre più assottigliando ed a breve potrebbe esserci il lieto fine. Occorre, però, anche altro.

Intanto però Guéla Doué vola via

Matias Soulé, ma non soltanto. Come detto sono ancora diversi i tasselli da inserire nell’organico della Roma. Non solo il fronte offensivo è interessato in questa progetto di profondo cambiamento.

Anche il reparto difensivo ha bisogno di migliorarsi, sia dal punto di vista della qualità che della quantità dei suoi interpreti. Ed un nome, recentemente associato alla Roma, ha trovato casa in Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo turco, Fanatik, il difensore ivoriano del Rennes, Guéla Doué, ha dato il suo benestare al trasferimento al Galatasaray. Operazione non eccessivamente onerosa, da 6 milioni di euro più 2 di bonus, dal momento che il terzino andrà in scadenza a giugno 2025. La Roma dovrà pertanto orientarsi altrove per rinforzare la pattuglia dei difensori da presentare poi a Daniele De Rossi. Al momento, però, il regalo che la Roma intende fare all’ex Capitan Futuro è decisamente un altro…