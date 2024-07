Arrivederci Roma: nuova svolta dopo la firma

Proseguono i movimenti sia in entrata che in uscita della Roma, a caccia di rinforzi importanti con cui puntellare l’organico

Protagonista del forcing per Matias Soulé, ormai divenuto obiettivo numero uno della sessione di calciomercato, la Roma sta lavorando con molta attenzione anche sulle uscite. Un doppio filone che terrà impegnato Ghisolfi da qui fino alla chiusura di una sessione estiva di calciomercato dalla quale De Rossi si aspetta risposte importanti.

Sotto questo punto di vista il tira e molla con la Juve potrebbe essere giunto al suo inevitabile turning point. Nelle ultime ore la distanza tra la richiesta dei bianconeri e la proposta dei giallorossi per Soulé è stata ulteriormente ricucita. Del resto la volontà del calciatore è chiara: l’argentino vuole vestire la maglia della Roma. Senza se e senza ma. Chi avrebbe potuto fare il percorso inverso è Luigi Cherubini. Il gioiello della Primavera della Roma, il cui futuro sembrava essere lontano dalla Capitale, ha invece rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2027. Salvo nuovi dietrofront, però, per Cherubini potrebbe ora profilarsi un’esperienza in prestito.

Calciomercato Roma, possibile prestito per Cherubini

Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, infatti, avrebbe preso quota la chance di vedere Luigi Cherubini vestire la maglia del Modena. L’operazione potrebbe infatti chiudersi sulla base del prestito secco.

Laddove venisse concretizzata quest’operazione, si tratterebbe di un modo con il quale la Roma farebbe mettere minuti nelle gambe ad un calciatore sul quale vuole continuare a puntare. Ricordiamo che il Modena milita nel campionato di Serie B, vetrina che spesso è servita da trampolino di lancio per molti calciatori. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore.