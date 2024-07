Calciomercato Roma, bomber al fotofinish: arrivano in città per chiudere l’affare

Calciomercato Roma, bomber al fotofinish e bomber in città per chiudere l’affare: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua ad essere generatrice di grandissime attenzioni la questione centravanti in casa Roma e, più in generale, quella ricerca di valide soluzioni che consentano di apportare modifiche mirate quanto tempestive presso lo scacchiere di De Rossi. L’inizio della nuova stagione è ben meno lontano del previsto e gli stessi tifosi si attendono un’accelerata importante da parte di Ghisolfi e degli altri addetti ai lavori, fino a questo momento attivi su una molteplicità di scenari.

Da un lato, ovviamente, c’è la consapevolezza di non poter aspettare ancora a lungo, parallelamente all’esigenza di incastrare gli scenari giusti nel rispetto totale e ben noto di quell’equilibrio tra sostenibilità e nuove modifiche tra le fila della Roma. Tra i nomi più caldi, fino a questo momento, si è segnalato quello di Matias Soulé, per il quale continua ad essere presente una distanza, apparentemente colmabile, sull’asse Roma-Torino. Parallelamente alle attenzioni per l’esterno della Juventus e per un Federico Chiesa mai perso definitivamente di mira, i giallorossi si sono, però, dovuti muovere anche sulla questione centravanti, circa la quale arrivano in queste ore aggiornamenti di non poco conto.

Calciomercato Roma, il Fenerbahce stringe per En-Nesyri: due funzionari in Spagna

Come già accaduto lo scorso anno, infatti, la Roma è risultata sulle tracce di elementi potenzialmente prelevabili alle giuste condizioni. Lo ricorda bene il recente esempio di Lukaku, il cui approdo in prestito, unitamente alla ben nota e tutt’altro che centrale posizione di Abraham, costringe Ghisolfi e colleghi a trovare buone soluzioni e compromessi nel minor e miglior tempo possibile.

I nomi fino a questo punto emersi restano quelli di Sorloth, del recente ritorno di fiamma Retegui o, ancora, dell’ormai solito En-Nesyri, oggetto di una contesa con il Fenerbahce di Mourinho che aveva visto il marocchino dare priorità allo scenario Roma. Le ultime evoluzioni, però, hanno spinto non poco En-Nesyri in direzione Turchia, alla luce delle ricche proposte contrattuali del club, in grado di assecondare le richieste degli andalusi.

Restano ancora alcune questioni da sistemare, con la pratica En-Nesyri che rischia, però, davvero di essere vicino alla chiusura. Come riporta Sports Digitale, infatti, due funzionari del Fenerbahce si sarebbero recati in Spagna, proprio per risolvere ulteriori dettagli per il trasferimento del giocatore, relativi a termini e modalità di pagamento. Insomma, aspetti classici e conclusivi delle battute finali di una trattativa, che pare aver ormai escluso quasi del tutto la Roma.