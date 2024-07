Calciomercato Roma, non ci sono più dubbi: lunedì le visite mediche

Per il calciomercato della Roma bisogna segnalare delle novità di calciomercato che hanno tolto ogni dubbio a Ghisolfi.

Queste sono ore davvero ‘calde’, e non solo per le temperature, per la Roma. Intorno alla squadra giallorossa, infatti, stanno circolando tante indiscrezioni di calciomercato. Florent Ghisolfi, di fatto, sta cercando di accelerare per regalare un altro acquisto al gruppo guidato da Daniele De Rossi.

La Roma, almeno fino a questo momento, ha infatti realizzato solo un acquisto. Escludendo il riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, il nuovo direttore sportivo giallorosso ha chiuso solo il colpo Enzo Le Fée. Quest’ultimo, dunque, è stato preso dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus.

Archiviato l’acquisto di Enzo Le Fée, quindi, Florent Ghisolfi sta cercando di chiudere altri colpi in sede di mercato. Tra i nomi più caldi in orbita giallorossa bisogna sicuramente inserire quelli di Matias Soulé e di Youssef En-Nesyri. Anche se per quest’ultimo, di fatto, la Roma sta per alzare bandiera bianca.

Calciomercato Roma, En- Nesyri sempre più vicino al Fenerbahce di Mourinho: lunedì visite mediche

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘ElChiringuitoTV’, infatti, En-Nesyri è sempre più vicino a raggiungere un accordo definitivo con il Fenerbahce dell’ex tecnico giallorosso José Mourinho. Se le parti dovessero raggiungere un’intesa finale, l’attaccante potrebbe sostenere già lunedì prossimo le visite mediche di rito per il suo nuovo club.

La Roma , quindi, deve cambiare obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Daniele De Rossi. L’ultimo profilo accostato al team capitolino è quello di Mateo Retegui del Genoa. Anche se il calciatore della Nazionale italiana sembra essere vicino al Bologna di Vincenzo Italiano. Mentre su Matias Soulé arrivano solo segnali positivi per Florent Ghisolfi, l’argentino ha infatti ribadito la sua volontà di giocare con la maglia giallorossa.