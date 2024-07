Calciomercato Roma, rilancio e firma: Premier League rifiutata

La Roma è pronta a chiudere una nuova operazione per far sì che la tanto chiacchierata rivoluzione di Ghisolfi avvenga realmente

Se l’affare Le Fée aveva donato una considerevole dose di speranza alla tifoseria giallorossa – anche e soprattuto considerando le indubbie qualità di un centrocampista tanto elegante quanto versatile -, nel corso degli ultimi giorni tra i vicoli della città eterna è emerso un certo scetticismo a causa della mancanza di nuovi colpi, necessari a concretizzare quella tanto agognata rivoluzione che Ghisolfi e De Rossi parevano aver inaugurato.

Il calciomercato dell’AS Roma deve obbligatoriamente entrare nel vivo di questa frenetica sessione estiva del calciomercato, dove la gran parte delle big italiane sta mettendo a punto il proprio restyling nel tentativo di mettere un freno alla supremazia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Servono innesti sostanzialmente in ogni ruolo della difesa e dell’attacco e, in tal senso, è emerso di recente un nuovo aggiornamento relativo ad un elemento dotato di una certa versatilità, che potrebbe tornare utile alla costruzione di una rosa elastica, in grado di sopperire al gran numero di impegni previsti per la prossima stagione.

Ghisolfi pronto a chiudere per Dahl

Il calciatore in questione risponde al nome Samuel Dahl, terzino sinistro attualmente in forze al Djurgårdens, che nel corso della stagione appena conclusasi ha manifestato qualità invidiabili. Rapidità nel breve e nell’allungo, spiccate qualità palla al piede e una particolare propensione alla copertura di più zone del campo. Si tratta certamente di un terzino, ma sarebbe alquanto legittimo definirlo come un esterno a tutta fascia, in grado persino di divenire un’ala sinistra.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il classe 2003 svedese sarebbe entrato nuovamente nel mirino di Ghisolfi, il quale pare pronto a recapitare una nuova offerta per chiudere il trasferimento. Le pressioni dalla Premier League sono state sinora calmierate dalla volontà dello stesso calciatore, che avrebbe comunicato alla società di volere solo la città eterna.