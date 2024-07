Champions, scambio e cash: Roma senza scampo

Per la Roma di Daniele De Rossi, proprio in queste ultime ore, non sono arrivate delle buone notizie dal calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi si sta preparando per la prossima stagione. Dopo la prima amichevole contro il Latina, infatti, i giallorossi lunedì prossimo sfideranno gli slovacchi del FC Kosice. Tuttavia, ovviamente, in casa giallorossa a tenere banco ci sono soprattutto le varie trattative di calciomercato.

Tra queste bisogna sicuramente inserire quella che riguarda Matias Soulé. L’argentino, dopo l’arrivo di Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus, potrebbe essere il secondo colpo di calciomercato del nuovo direttore sportivo giallorosso, ovvero il francese Florent Ghisolfi.

Nel frattempo, però, Matias Soulé è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro della Juve in Germania, allungando così i tempi dell’acquisto da parte della Roma. Ma per il club capitolino, in attesa di ulteriori novità sull’ex calciatore del Frosinone, ci sono da segnalare delle novità su un altro obiettivo di mercato.

Calciomercato Roma, Bologna in pole position per Mateo Retegui: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, il Bologna sta spingendo per Mateo Retegui. Il club felsineo, dopo la cessione di Zirkzee al Manchester United, ha tutta l’intenzione di prendere l’argentino naturalizzato italiano. Il team emiliano, dunque, è disposto ad offrire la bellezza di 22 milioni di euro più il cartellino di Andrea Raimondo per convincere il Genoa a cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’attaccante del Tigre.

Il Bologna, quindi, è in pole position per l’ingaggio di Mateo Retegui, considerando anche il fatto che al Genoa piace molto Raimondo (9 gol l’anno scorso in Serie B con la maglia della Ternana). Il calciatore della Nazionale italiana, di fatto, sarebbe un grandissimo colpo per il team di Vincenzo Italiano, soprattutto in ottica Champions League.