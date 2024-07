Conte rovina il sogno della Juventus: pronto il colpo Scudetto

L’inserimento del Napoli rischia di stravolgere le sorti di una trattativa che appariva a senso unico. Juventus inerme: scenario a sorpresa

Tra i club più attivi in questa prima metà della sessione estiva di calciomercato c’è sicuramente la Juventus. Un Cristiano Giuntoli letteralmente scatenato ha già perfezionato gli acquisti di Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Cabal. E non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Il sogno di mercato dell’estate bianconera, non è un mistero, si chiama Teun Koopmeiners. Il tuttocampista olandese dell’Atalanta, con il quale i bianconeri hanno da tempo trovato l’accordo contrattuale, è il primo nome sulla lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’. Dal canto suo Koopmeiners sta spingendo molto per alimentare l’ipotesi Juve. Sebbene non si sia arrivati allo ‘scontro diplomatico’ con il club nerazzurro, le esternazioni del calciatore risalenti ad alcuni mesi fa circa la sua volontà di cambiare aria non sono passate inosservate. Al di là di qualche timido sondaggio dalla Premier, nessun club inglese si è materializzato con un’offerta concreta. Ecco perché la Juventus, pur non avendo ancora trovato l’accordo con l’Atalanta e forte del gradimento del calciatore, sta cercando l’incastro vincente per far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, il Napoli ritorna su Koopmeiners

Tuttavia, fino a quando non arriverà un club disposto a mettere sul piatto i 60 milioni di euro richiesti, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore. Dal canto suo la Juve non può affondare il colpo senza prima aver ceduto qualche pedina dalla quale spera di ricavare un tesoretto da investire immediatamente. In questo gioco di scacchi, di mosse e contromosse, occhio ai colpi di scena e ai ritorni di fiamma.

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Luca Cerchione, infatti, il Napoli sarebbe entrato nell’ordine di idee di inserirsi nella trattativa tra la Juventus e l’Atalanta per l’acquisto di Koopmeiners. Non si tratta di un nome nuovo nell’agenda degli Azzurri, visto che nella scorsa finestra estiva di calciomercato il club partenopeo aveva già messo nel mirino il jolly olandese, arrivando ad offrire una cifra comprensiva di bonus superiore ai 50 milioni di euro. Per adesso, però, non sono stati intavolati dialoghi concreti tra il Napoli e l’Atalanta, che aspetta ancora un rilancio da parte della Juventus. Si prospettano ore che definire movimentate sarebbe solo un eufemismo.