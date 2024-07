“Fede, rinnova”: la reazione di Chiesa ha fatto il giro del web

Nel giorno del suo matrimonio con Lucia Bramani, è arrivata una richiesta a Federico Chiesa che continua ad essere al centro di molte voci di mercato

Quello che da poche ore sta per concludersi non è un giorno come gli altri per Federico Chiesa. Il Duomo di Grosseto, infatti, ha fatto da sfondo alle nozze del calciatore della Juventus e Lucia Bramani. Accolto da un centinaio di curioso, Chiesa poco prima della cerimonia si è fermato a lungo a firmare autografi assieme ai tifosi, impreziosendo ancor di più una giornata assolutamente da incorniciare.

Al centro di importanti voci di calciomercato, però, anche nel giorno delle nozze gli spifferi riguardanti il suo futuro hanno calamitato una richiesta “speciale”. All’uscita dal Duomo, infatti, Chiesa e Lucia Bramani – percorrendo insieme un tratto di strada – sono stati applauditi dalla folla. Come testimonia un video circolato su X un tifoso, avvicinandosi all’auto guidata dal calciatore della Juventus, si è rivolto a Chiesa dicendogli per due volte, a distanza di qualche secondo: “Fede, per favore rinnova“. Immediata la reazione del calciatore bianconero che ha alzato il pollice verso l’alto esibendo un sorriso sicuro.

Nel mirino della Roma, che però non è riuscita a trovare l’accordo con il calciatore e ha preferito al momento concentrare le sue attenzioni su Soulé, Chiesa non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, il jolly della Nazionale non prenderà parte al mini ritiro della compagine di Thiago Motta in Germania, restando a Torino dopo la celebrazione del matrimonio. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzioni emergeranno sviluppi sulla vicenda nel corso delle prossime settimane.