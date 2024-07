Non solo Soulé: nuovo incrocio Roma-Juve per l’attacco

Oltre a Matias Soulé, la Roma e la Juventus sono al centro di un’altra trattativa importante di calciomercato.

Tra le squadre più attive in queste settimane di calciomercato bisogna inserire sicuramente sia la Juventus che la Roma. Ma se la ‘Vecchia Signora’ ha chiuso per quattro colpi (Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Cabal), il club capitolino ha acquistato ‘solo’ un calciatore, ovvero Enzo Le Fée.

Tuttavia, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato e le più importanti riguardano proprio la Juventus. Florent Ghisolfi, infatti, si sta muovendo per diversi calciatori di proprietà del club piemontese, ovvero Federico Chiesa e Matias Soulé. Con quest’ultimo decisamente più vicino rispetto all’ex Fiorentina di vestire la maglia giallorossa.

Il Leicester ha sì infatti rilanciato oltre i 30 milioni di euro, ma l’argentino ha ribadito la sua volontà di diventare un nuovo calciatore della squadra di Daniele De Rossi. Tuttavia, oltre a questi due profili, Roma e Juventus si stanno sfidando anche un per attaccante della Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Calciomercato, Roma e Juventus su Mateo Retegui del Genoa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, entrambi i club si sono mossi per Mateo Retegui del Genoa. La Roma starebbe pensando al centravanti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Mentre la Juve, soprattutto se Milik dovesse andare via, prenderebbe l’attaccante genoano per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic.

Ma sull’ex calciatore del Tigre non ci sono solo Roma e Juve, ma anche un altro club del campionato di Serie A: il Bologna. I dirigenti felsinei, infatti, starebbero pensando a Retegui per sostituire Joshua Zirkzee, ceduto al Manchester United. Il Genoa, proprio per non farsi trovare impreparato dall’addio del calciatore dell’Italia, sta seguendo sia Krstovic del Lecce che Nzola della Fiorentina.