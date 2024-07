25 milioni e via libera Roma in Serie A: sostituto giallorosso

Ecco le ultime in merito alla frenetica ricerca di un centravanti che possa raccogliere il testimone di Romelu Lukaku

In questo momento tra i vicoli della città eterna pare che le preoccupazioni dei sostenitori giallorossi in merito alla sessione estiva del calciomercato siano principalmente tre: impossibile non aspettarsi almeno un innesto di pregio per quanto concerne la fascia destra – dove la partenza di Kristensen e la modestia delle performance accumulate da Celik e Karsdorp hanno gettato nel panico la tifoseria capitolina -; vi è poi la questione Soulé, ovvero quella legata a doppio filo con la necessità per Daniele De Rossi di iniziare la stagione 24/25 con degli esterni offensivi di pregio, con cui concretizzare la propria idea di tridente d’attacco (che dovrà beneficiare di continue sovrapposizioni proprio degli esterni, sia offensivi che difensivi).

Ecco infine l’ingombrante questione centravanti, resa più urgente che mai dalla partenza di Lukaku, dal mancato riscatto di Sardar Azmoun e dalla precaria permanenza di Tammy Abraham, sempre più occupato ad intrattenere contatti con la Premier League e con il Milan di Fonseca.

Quest’ultimo tema in particolare sta rischiando di divenire un vero e proprio caso, poiché nessuno dei profili segnai sul taccuino del nuovo direttore tecnico d’oltralpe parrebbe realmente vicino al trasferimento al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il Genoa cerca il sostituto di Retegui, valutato circa 25 milioni di euro

Di recente il nome di Mateo Retegui è stato avvicinato a tre società della massima lega italiana. Roma, Bologna e Juventus sono i club che avrebbero inserito il nome del centravanti del Genoa tra i papabili innesti offensivi dell’estate in corso.

Come precedentemente segnalato i giallorossi sono in piena emergenza centravanti, dovendo portare nella capitale quantomeno un degno erede di Romelu Lukaku. Nel caso del classe ’99 allenato da Alberto Gilardino, al netto delle evidenti qualità messe in campo nel corso della carriera argentina, si tratterebbe di una vera e proprio scommessa, visti i modesti numeri collezionati nel corso della sua prima stagione nella massima lega italiana.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport stamane, l’uscita dal Genoa del centravanti nato a San Fernando sembrerebbe piuttosto scontata, visto il forte interesse manifestato dalla società ligure nei confronti di Nikola Krstovic, ovvero colui che andrebbe a sostituire la punta l’uscente. Il quotidiano, per quanto concerne la valutazione relativa a Retegui, riferisce che i rossoblu abbiano fissato una cifra intorno ai 25 milioni di euro.