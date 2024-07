Calciomercato Roma, accordo totale per il bomber: visite mediche fissate

Calciomercato Roma, la telenovela per il bomber arriva ai titoli di coda. Volo prenotato e visite mediche fissate nei prossimi giorni, il braccio di ferro è terminato.

Sono numerosi i nomi accostati alla lista dei desideri della Roma in questa sessione di calciomercato estivo, con un accento sul nuovo terminale offensivo da consegnare a Daniele De Rossi. I giallorossi hanno salutato i vari Belotti, Azmoun e soprattutto Romelu Lukaku, ora sempre più vicino al ritorno in Serie A alla corte del Napoli di Antonio Conte. L’unico centravanti a disposizione dell’ex Capitano a Trigoria attualmente è Tammy Abraham, considerato che Eldor Shomurodov dopo il rientro dal prestito al Cagliari disputerà le Olimpiadi con l’Uzbekistan, e non sembra rientrare nei piani giallorossi. In attesa di segnali ufficiali in casa Roma c’è una svolta che vede i titoli di coda sul bomber accostato sia ai giallorossi che all’ex tecnico José Mourinho.

Il braccio di ferro tra Roma e Fenerbahce per Youssef En-Nesiry sembra arrivato alla svolta definitiva. Il centravanti marocchino lascerà il Siviglia ma si allontana in modo decisivo dallo sbarco a Trigoria. In Turchia non hanno più dubbi a riguardo, l’opera di convincimento del tecnico portoghese risulta decisiva per lo sbarco del bomber nella capitale turca. Il classe ’97 è atteso ad Istanbul nei prossimi giorni, dove effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare con il Fenerbahce.

Calciomercato Roma, accordo finale En-Nesiry: visite mediche con il Fenerbahce

A svelare la fine della trattativa è stato il giornalista turco Sercan Hamzaoğlu che sottolinea come il marocchino sia destinato a firmare con il Fenerbahce nei prossimi giorni.

José Mourinho ha contattato personalmente il club spagnolo ed ora l’accordo è totale, sia con il centravanti che con la società andalusa. Lo sbarco del bomber è atteso a stretto giro di posta, ad inizio della prossima settimana svolgerà le visite mediche ad Istanbul, prima di firmare il contratto che lo legherà al Fenerbahce, pronto ad offrirgli un ingaggio di 6 milioni a stagione per 4 anni.