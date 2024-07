Dalla Juve alla Roma: nuova firma e stipendio dimezzato

Dalla Roma alla Juventus, nuovo affare di calciomercato in Serie A e stipendio dimezzato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le manovre e le osservazioni in casa giallorossa, dove Ghisolfi e colleghi, considerati da una buona fetta di tifosi come protagonisti in ritardo di un calciomercato mai davvero sbloccatosi in quel di Trigoria, sono attesi da un corpo di cambiamenti di non poco conto. Eccezion fatta per Sangaré, Le Fée e l’approdo del secondo portiere Ryan, la Roma non ha fin qui ovviato alle lacune palesate in alcuni dei tasselli principali della squadra lo scorso anno.

Le richieste di De Rossi, come noto, sono chiare ed esplicite da tempo, con il DS francese e i tanti altri addetti ai lavori giallorossi chiamati ad un’accelerata che permetta di incastrare quanto prima i giusti margini e assicurare un salto di livello e qualità ad una rosa sì importante ma, al contempo, non poco perfettibile, da diversi punti di vista. La Roma, dal proprio canto, si è fin qui soffermata soprattutto sul fronte offensivo, come ricorda l’iniziale tormentone Chiesa, recentemente lenitosi per le sempre più insistenti possibilità di vedere Matias Soulé approdare alla Roma, sempre dalla Juventus.

Affare Arthur con la Juventus, spunta anche il Como

Oltre alla coppia non poco altisonante di esterni bianconeri, nel recente passato si sono verificati anche altri potenziali incastri in grado di assicurare a De Rossi alcuni giocatori sotto contratto con la Juventus. Qui, il nascente progetto Giuntoli-Thiago Motta prevede l’arrivo di nuovi elementi e colpi, con un sogno Koopmeiners che potrebbe parzialmente essere finanziato anche da alcune operazioni con la Roma, quali le due citate sopra.

A queste, però, non va dimenticato lo scenario Arthur che, oltre a poter interessare al Napoli, pareva poter essere un nome scaldante le attenzioni anche del mondo Roma, alla ricerca di coadiuvanti o sostituti per un centrocampo che, nella regione mediana, ha sempre dovuto fare affidamento a Leandro Paredes e Bryan Cristante. Il centrocampista brasiliano, reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, non è tenuto in considerazione da Thiago Motta e potrebbe ben presto imbattersi in un nuovo progetto.

L’ex Barcellona non è stato convocato per la tournée juventina in Germania e, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, avrebbe recentemente generato altri interessi nel nostro campionato. Oltre ad Everton e Leicester, infatti, anche la Serie A si è mostrata potenziale meta di permanenza di Arthur, finito nel mirino del sempre più ambizioso progetto del Como, neopromosso ma fin qui distintosi per una campagna acquisti a dir poco importante. L’ostacolo principale resta l’ingaggio del giocatore, un cui approdo in Lombardia potrebbe avvenire solamente previa disponibilità della Juventus a contribuire ad un parziale pagamento dello stipendio del calciatore.