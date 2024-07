Dalla Roma al Milan: accordo con lo sconto

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per il gioiellino: 15 milioni e doppio scippo capitale.

Gli scenari di mercato in casa Roma continuano ad essere molteplici a interessare una pluralità di aspetti, riconducibili nella loro interezza all’unica e grande matrice di assecondare le esigenze di mister De Rossi. Rientrato a Trigoria a inizio 2024, il neo-tecnico giallorosso ha sin dalla parte finale di stagione espresso desiderio ed esigenza di apportare diverse modifiche all’interno dello scacchiere, riconoscendone pregi e qualità ma, diplomaticamente e implicitamente, denunciandone limiti e cavilli sui quali lavorare nel corso della corrente estate.

Lo sa bene lo stesso Ghisolfi, arrivato a sostituire Tiago Pinto solamente a fine primavera in modo ufficiale e, ora come ora, su diversi elementi che possano eventualmente assecondare le ben mirate quanto realizzabili richieste di De Rossi, conscio della necessità di generare un progetto a medio-lungo termine, basato su collettività e sostenibilità. La Roma, dal proprio canto, continua a muoversi su plurime piste, legate soprattutto a quelle zone di campo rimaste sguarnite da uscite, mancati rinnovi o, ancora, dalla marginalizzazione di giocatori ormai non più considerati utili nel progetto.

Il Milan fa sul serio per Fernandez-Pardo: Roma e Lazio già avvisate e sorpassate

Ad attirare le attenzioni principali di questa fase, però, sarebbe stato soprattutto il reparto offensivo, come ben ci ricorda la ricerca in casa Roma di un centravanti in grado di ovviare al mancato riscatto di Romelu Lukaku e, ancora, di ovviare ad una scarsa prolificità offensiva che il terminale offensivo giallorosso, tolti Dybala e l’appena citato belga, ha più volte palesato nel corso della stagione.

Esigenza di assicurare strappi, velocità e qualità negli ultimi metri del campo hanno fin qui giustificato i non poco concreti interessi per Soulé e Chiesa in casa Juventus, senza, però, escludere anche avances e monitoraggi in campionati esteri, volti a fiutare elementi giovani e di prospettiva, da far crescere e inserire nel progetto nascente proprio in questa fase in quel di Trigoria.

Tra i vari, negli ultimi giorni, si era parlato anche di Matias Fernandez-Pardo, 2005 del Gent che ha concluso la scorda stagione con 7 gol in dieci presenze complessive. I belga valutano il proprio campioncino, distintosi per un exploit soprattutto nella parte finale di stagione, circa 15 milioni di euro. Una cifra importante ma sulla quale si potrebbe eventualmente lavorare, come starebbe verificandosi in casa Milan.

Secondo Tuttomercatoweb, infatti, i rossoneri sarebbero seriamente interessati a Fernandez-Pardo, il cui rendimento ha attirato gli interessi anche del Bayer Leverkusen, oltre che di una Lazio inserita nella lista delle tante squadre affascinate dal talento belga, con nazionalità spagnola. A Via Aldo Rossi sono avanti rispetto alle due squadre capitoline, anche grazie ai datati interessi maturati per i giocatore. Seguiranno aggiornamenti.