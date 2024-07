Dopo il record di gol arriva la Roma: nuovo bomber in Premier

Spunta un nuovo nome nel taccuino di Florent Ghisolfi per sostituire Romelu Lukaku e fornire a DDR un nuovo centravanti

Nonostante manchi più di un mese alla conclusione della sessione estiva del calciomercato, la gran parte dei tifosi del bel paese si aspetta che i nomi più altisonanti che le proprie dirigenze hanno in mente giungano nei rispettivi centri sportivi entro l’inizio del campionato (fissato per il 17 agosto).

Sono dunque piuttosto poche le settimane che i vertici delle big italiane avranno a disposizione per soddisfare a pieno le aspettative delle proprie tifoserie, soprattutto considerando che la gran parte delle rivali teoriche della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha annunciato delle vere proprie rivoluzioni dell’organico.

Tra queste vi è senza dubbio alcuno la Roma di Daniele De Rossi, intenzionata a ricostruire dalle fondamenta un gruppo che, a differenza di quanto avvenuto nelle settimane finali della stagione appena conclusasi, potrà finalmente fornire a DDR la possibilità di inseguire le proprie velleità tecnico-tattiche.

Ad esclusione del centrocampo – dove l’approdo di Le Fée sembrerebbe aver calmierato l’urgenza di rinnovamento – sia attacco che difesa gridano a gran voce per ricevere inserimenti di pregio, soprattutto alla luce delle numerose partenze in corso. Negli scorsi giorni si è fatto un gran parlare soprattutto della fase offensiva, dove l’affare Soulé e la strenua ricerca di un nuovo centravanti hanno letteralmente monopolizzato le discussioni dei sostenitori giallorossi tra i vicoli della capitale.

Mateta nel mirino di Ghisolfi per il post Lukaku

Nonostante Florent Ghisolfi sia approdato nella città eterna da poche settimane, sono davvero svariati i nomi comparsi sul suo taccuino e, molti di questi sono stati messi nel mirino per tentare di sopperire alla partenza di Romelu Lukaku, al mancato riscatto di Sardar Azmoun e al continuo flirt tra Tammy Abraham, la Premier League e il Milan di Fonseca.

L’ultimo dei profili adocchiati dal nuovo direttore tencico d’oltralpe risponde al nome di Jean-Philippe Mateta. Si tratta di un classe ’97 attualmente in forze al Crystal Palace, in grado di collezionare un bottino di ben 16 marcature (suo record personale in una massima lega europea) e 5 assist nel corso dell’ultima stagione di Premier League. I 192 centimetri di altezza si accompagnano ad una discreta disinvoltura palla al piede, che permetterebbero al francese di rendersi utile anche in fase di impostazione offensiva.

Secondo quanto riporato dalla Gazzetta dello Sport il nome del talentoso numero 14 – legato alla società inglese da un contratto con scadenza fissata il 30 giugno del 2026 – potrebbe realmente divenire caldo, ma per ora Tammy Abraham continua ad indossare la maglia giallorossa con una certa convinzione. Sarà necessario monitorare con cura le mosse del centravanti inglese ex Chelsea per prevedere l’operato di Ghisolfi & co.