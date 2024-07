“Friedkin via dalla Roma”: hanno detto basta, esplode la bufera

Nella Roma, di fatto, bisogna registrare una grossa ondata di protesta da parte dei tifosi giallorossi nei confronti dei Friedkin.

La Roma di Daniele De Rossi è pronta a scendere di nuovo in campo. Dopo quella vinta mercoledì scorso contro il Latina, infatti, i giallorossi disputeranno domani la seconda amichevole del loro precampionato.

Il gruppo capitolino, esattamente alle ore 19.30, è infatti atteso dal match contro gli slovacchi del FC Kostice. Quello di domani è sicuramente un match importante per Daniele De Rossi che, però, deve fare a meno ancora di mezza squadra. Il tecnico giallorosso, infatti, dovrà affrontare sia le assenze dei giocatori che ha disputato Europeo e Copa America che quella del neo sposato Paulo Dybala.

Tuttavia, l’ambiente giallorosso è in subbuglio per quanto riguarda il calciomercato. Per il momento, al netto del riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, la Roma ha infatti preso solo Enzo Le Fée dal Rennes. Proprio per questo motivo, i Friedkin sono finiti nel mirino delle critiche .

Roma, l’hashtag #Friedkinout è in tendenza su X: la protesta dei tifosi giallorossi

Su X, infatti, è diventato trend topic l’hashtag #Friedkinout. Tanti tifosi giallorossi, infatti, hanno criticato la famiglia Friedkin per aver preso solo un calciatore: ”Siamo al 21 luglio e la Roma deve prendere 7 giocatori”, mentre un altro sostenitore capitolino è molto più netto contro la proprietà: “I buchi da colmare si sapevano dal 30 giugno. Non era possibile lavorare un po’ meglio?”.

Un tifoso della Roma, invece, ha lanciato su X una sorta di ultimatum: “Comprate giocatori forti, oppure vendete la Roma”. Tanti sostenitori giallorossi, di fatto, hanno ‘invitato’ i Friedkin a vendere la squadra del loro cuore: “Vendete la Roma!”. Questa tendenza social, ovviamente, non farà cambiare i piani degli imprenditori statunitensi, anche se è la dimostrazione del malumore che serpeggia nella tifoseria giallorossa.