Hanno scelto la Roma: non solo Soulé, stanno rifiutando tutto

Calciomercato Roma, fari accesi sulle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Il nome di Matias Soulè dalla Juventus resta il più caldo per il francese, oltre a due rinforzi nel mirino per De Rossi.

Florent Ghisolfi studia le strategie per portare a casa un tris di rinforzi da consegnare a Daniele De Rossi. Manca meno di un mese al via ufficiale della nuova stagione in casa Roma ed i riflettori restano puntati sulle manovre in entrata del dirigente francese. Finora l’ex Nizza ha portato a casa tre colpi in entrata, oltre al riscatto del terzino spagnolo Angelino per la fascia mancina. Proprio sulla corsia di sinistra la squadra giallorossa è a caccia di rinforzi, dopo che Leonardo Spinazzola è andato in scadenza di contratto ed ha firmato con il Napoli. Se il profilo di Matias Soulé continua ad essere il nome più caldo sulla lista dei desideri giallorossa, novità emergono anche nella caccia al nuovo centravanti in vista della prossima stagione.

L’attaccante argentino è il primo nome nella lista di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi in entrata. La Roma continua a lavorare per soddisfare le richieste economiche della Juventus, mentre la pista Leicester sembra più defilata, con l’attaccante che ha da tempo scelto Daniele De Rossi. La Juve lo ha portato in ritiro in Germania in attesa di novità definitive intorno al suo futuro. Ma l’esterno offensivo, che si è messo in luce la scorsa stagione con il Frosinone, non è l’unico nome in rotta giallorossa nei prossimi giorni. L’attaccante sudamericano può arrivare a stretto giro di posta, così come il nuovo centravanti ed il terzino sinistro.

Calciomercato Roma, Soulé non basta: Ghisolfi cala il tris

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, c’è un ritorno di fiamma per Alexander Sorloth nel ruolo di nuovo centravanti. Il gigante norvegese può lasciare il Villarreal, che però al momento non sembra concedere sconti sulla valutazione di 38 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.

Da uno scandinavo all’altro, la Roma continua a seguire lo svedese Samuel Dahl, classe 2003 del Djurgardens. I giallorossi per vincere la concorrenza dell’Inghilterra sono pronti a versare 4.5 milioni di euro, in questo caso la fumata bianca sembra sempre più vicina.