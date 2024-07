Il bomber ha accettato, Roma al tappeto: accordo da 25 milioni

Calciomercato Roma, si chiude il sipario: la trattativa è stata perfezionata sulla base di un’intesa da 25 milioni di euro. Ecco i dettagli

Nuova svolta per le strategie della Roma, che da diverse settimane sta provando ad affondare il colpo per i tanti obiettivi per l’attacco presenti nei dossier giallorossi. Dopo un tira e molla protrattosi nel tempo, una telenovela sarebbe giunta al suo naturale epilogo.

Ci stiamo riferendo alla situazione legata a Youssef En-Nesyri. Secondo quanto evidenziato da Orgullo de Nerviòn, infatti, l’attaccante di proprietà del Siviglia avrebbe accettato la corte del Fenerbahçe, dicendo sì alla proposta messa sul piatto dal club turco. Dopo aver superato la concorrenza della Roma mettendo sul piatto 25 milioni di euro complessivi, il Fenerbahçe è riuscito a chiudere positivamente l’operazione dopo il sì definitivo del calciatore che dunque volerà alla corte di Mourinho. Proprio il pressing del tecnico portoghese avrebbe dunque fatto saltare il banco, portando alla definizione della trattativa.

Ricordiamo che già da giorni il club turco contava di chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi per regalare allo Special One uno degli obiettivi più importanti individuati in questa finestra estiva di calciomercato. Nei prossimi giorni sono dunque attese le visite mediche di En-Nesyri ad Istabul; il che obbliga la Roma a virare con decisione su altri obiettivi. Non è un caso, del resto, che le candidature di David e Sorloth negli ultimi giorni siano ritornate a prendere quota.