La Roma prepara lo scherzetto: Mourinho furioso

La Roma prepara lo scherzetto al suo ex allenatore. Le vicende di mercato mettono, infatti, Roma e José Mourinho l’una di fronte all’altro.

C’era una volta un allenatore amatissimo dalle parti della capitale, sponda Roma. Un tecnico dal palmares importante e dalla personalità esplosiva. José Mourinho alla Roma ha rappresentato una ventata di entusiasmo che non si respirava da anni nella capitale.

Due anni e mezzo conditi di sorrisi e pianti, speranze ed amarezze, vittorie e sconfitte. Annunciato nella tarda primavera del 2021 è stato poi allontanato nel gennaio del 2024. nel suo cammino in giallorosso una Conference League vinta contro il Feyenoord ed una Europa League persa in finale contro il Siviglia ai calci di rigori. In campionato le maggiori delusioni dal momento che nelle due stagioni portate a conclusione la Roma non ha mai centrato la zona Champions League. Ora lo Special One non guida più la Vespa Special. Il tecnico portoghese ha trovato la sua nuova casa in Turchia, al Fenerbahce. Il mercato, non così di rado, apparecchia situazioni che affascinano per le reazioni a catena che possono provocare.

Ora la Roma e José Mourinho possono scontrarsi nuovamente. Per chi?

La Roma soffia El-Nesyri a Mou?

La Roma cerca un centravanti. Il Fenerbahce cerca un centravanti. Gira che ti rigira i due club hanno finito per puntare il medesimo obiettivo: Youssef El-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. E’ diariodesivilla.es ad aggiornarci sul triangolo Roma-Fenerbahce-El Nesyri.

Il futuro dell’attaccante marocchino è ancora avvolto nel mistero. Il Siviglia sta trattando con il Fenerbahce sulla base di una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Il club spagnolo si dice convinto che il proprio attaccante alla fine approderà in Turchia, ma è proprio l’atteggiamento di El-Nesyri a suscitare le maggiori perplessità. Infatti l’attaccante marocchino si è preso del tempo per riflettere sul proprio futuro. Ha fatto propria l’offerta del club di Mourinho, ma è attratto, più che mai, dall’ipotesi Roma. L’intermediario scelto dalla Roma, Diego Tavano, ovviamente spinge in direzione della capitale, mentre la Roma osserva gli eventuali sviluppi tra spagnoli e turchi pronta ad intervenire e, eventualmente a chiudere. Nel giro di sei mesi da Roma, e dalla Roma, potrebbe arrivare un’altra amarezza per José Mourinho.