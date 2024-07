Nuovo bomber Roma: firma congelata e sostituito già pronto

Firma bloccata e sostituto già pronto, la decisione non è ancora arrivata: ecco la sentenza del bomber. Gli ultimi aggiornamenti.

La questione del centravanti continua a suscitare grande attenzione in casa Roma, con la necessità di trovare soluzioni rapide e mirate per apportare le modifiche necessarie alla squadra di De Rossi. Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, i tifosi si aspettano un’accelerazione significativa nelle trattative da parte di Ghisolfi e del suo team, che finora hanno esplorato diversi scenari.

In particolare, la Roma ha manifestato interesse per Matias Soulé della Juventus, sebbene vi sia ancora una distanza da colmare con il Torino. Anche il nome di Federico Chiesa continua a essere monitorato con attenzione. Tuttavia, la priorità rimane trovare un centravanti adeguato, come evidenziato dalle recenti evoluzioni delle trattative.

La distanza con la Juventus per Soulé e le attese per Chiesa, infatti, hanno certamente rappresentato alcuni dei fattori in grado di attirare le attenzioni principali degli addetti ai lavori, senza per questo cancellare i non meno prioritari scenari relativi all’approdo di un nome in grado di ovviare all’ormai quasi certa sortita di Romelu Lukaku.

Calciomercato Roma, En-Nesyri e un ‘si’ che tarda ad arrivare: attesa Fenerbahce

Tra i possibili obiettivi, i nomi di Sorloth, Retegui e En-Nesyri sono emersi come potenziali acquisti. En-Nesyri, in particolare, è stato al centro di una contesa con il Fenerbahce di Mourinho, che aveva in un primo momento visto il centravanti del Siviglia poter potenzialmente preferire l’approdo alla corte di De Rossi.

Evoluzioni e ricche offerte da parte dei turchi hanno però presto sovvertito questo scenario, generando anche un ritorno di fiamma, almeno in termini di interessi, per Jonathan David del Lille. Sullo scenario En-Nesyri, in particolar modo, vanno segnalati gli ultimi aggiornamenti di Estadio Deportivo, che evidenziano come la situazione sia ancora in pieno divenire e passibile di novità e cambiamenti in qualsiasi motivo.

Prendendo le distanze da scenari che prevedano un sicuro approdo del marocchino in Turchia già nei prossimi giorni, le penne spagnole evidenziano come il Siviglia abbia già iniziato a vagliare la rosa di possibili sostituti, con un occhio di riguardo per Fabio Silva.

Il portoghese pare destinato a lasciare il Wolverhampton, ma il suo futuro è ancora legato al centravanti finito nel mirino della stessa Roma, che per ora non avrebbe ancora sciolto le ultime riserve e non sarebbe stato ancora in grado di sentenziare in modo definitivo sul proprio futuro. En-Nesyri, infatti, preferirebbe restare in uno dei cinque campionati europei più importanti, acuendo attese e incertezze di uno scenario che, oltre a tenere col fiato sospeso lo stesso Fabio Silva, continua a toccare anche la famigerata questione centravanti in casa Roma.