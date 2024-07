Pinto fa felice la Roma: ecco il nuovo bomber

Pinto fa felice la Roma. Dall’ex direttore sportivo giallorosso possono arrivare buone notizie per la formazione di Daniele De Rossi.

Lavori in corso. La Roma è infatti un cantiere aperto. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è al lavoro per ristrutturare dal basso l’intero organico da mettere poi a disposizione di Daniele De Rossi. Compito non facile dal momento che l’ex Capitan Futuro è tecnico esigente. E vuole una Roma altamente competitiva.

Lavori in corso un po’ in tutti i reparti, ma ancor di più è il fronte offensivo a regalare entusiasmi ed apprensioni. Si ha fretta di concludere trattative che bruciano tra le mani del dirigente giallorosso, ma occorre andare con i piedi di piombo per non ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano. E se il sogno Matias Soulé della Juventus sembra materializzarsi istante dopo istante, è la scelta, definitiva del centravanti, a creare maggiori allarmi. A dire il vero la Roma e Florent Ghisolfi, la scelta l’hanno fatta da un po’. Il nome giusto per la società Roma da consegnare a Daniele De Rossi è Youssef El-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. classe 1997. La Roma, però, non è la sola a desiderarlo al centro del proprio attacco. L’ex tecnico della Roma, José Mourinho, oggi alla guida del Fenerbahce, lo vuole a tutti i costi in Turchia.

L’ex Pinto regala Jonathan David alla Roma

E se un ex portoghese della Roma può creare seri problemi per l’ingaggio di Youssef El-Nesyri, un altro ex portoghese della Roma può mettere su un piatto d’argento l’occasione della vita per i giallorossi.

Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma, ha lasciato la società giallorossa dopo qualche settimana dall’addio del suo connazionale José Mourinho. Oggi ricopre l’incarico di direttore sportivo del Bournemouth, in Premier League. In queste ore il club inglese è particolarmente attenzionato dal momento che il Tottenham ha posato pesantemente gli occhi sul suo numero nove. E’ footballinsider247.com a rivelare come gli Spurs siano attivamente sulle tracce di Dominic Solanke, attaccante inglese, classe 1997. Il Tottenham, dopo la cessione nell’estate del 2023 di Harry Kane al Bayern Monaco, è alla disperata ricerca di un attaccante in grado di assicurare un numero importante di realizzazioni. Il profilo di Dominic Solanke appare perfetto. Notizia che farà molto piacere alla Roma poiché, in tal caso, il Tottenham lascerebbe cadere le sue attenzioni su Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, del Lille, altro sogno ‘confessato’ dalle parti di Trigoria. Scadenza 2025, il costo dell’attaccante canadese si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Un investimento per un attaccante top. E se Pinto desse una mano…